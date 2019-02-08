Все на сдачу ГТО: жителям региона предлагают получить знак отличия

08 февраля 2019 11:43 Источник: «Советский спорт» Регион: Новосибирская область

Традиционно этой зимой в рамках реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по всей стране проходят акции, помогающие привлечь детей и взрослых к ведению здорового образа жизни.

У жителей Новосибирска и Новосибирской области есть возможность сдать нормативы «Готов к труду и обороне». 15 февраля стартует областной фестиваль комплекса ГТО среди представителей муниципальных образований. Финалисты соревнований встретятся в Куйбышеве 22 марта, где поборются за победу в общекомандном зачёте. Подобный фестиваль проходит и для школьников. Они уже преодолели испытания первого этапа, соревнуясь внутри общеобразовательных организаций. Теперь ребят ждёт финал соревнований, который стартует 14 марта в Бердске. Планируется, что фестивальном движении в общей сложности примут участие несколько тысяч человек.

Напомним, в комплекс ГТО входят дисциплины по трём уровням трудности, за успешное преодоление которых участнику вручается золотой, серебряный или бронзовый знак отличия «Готов к труду и обороне». Сдать нормативы может любой желающий, достигший шестилетнего возраста.