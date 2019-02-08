В Челнах объявлены победители всероссийского хоккейного турнира «Золотая шайба»

08 февраля 2019 11:45 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Челнах состоялась торжественная церемония закрытия городского турнира по хоккею на приз клуба «Золотая шайба» имени А.В.Тарасова. Игры турнира начались с 4 января на хоккейных кортах Центра подростково-молодежных клубов «Подросток». Всего в них приняли участие 35 хоккейных команд подростково-молодежных клубов по четырем возрастным группам.

По итогам игр призовые места распределились следующим образом: 1) Младшая группа (2008-2009 г.р.):1 место - команда «Белые Медведи»; 2 место - команда «Юность». 2) Средняя группа (2006-2007 г.р.): 1 место - команда «Белые медведи»; 2 место - команда «Смена». 3) Старшая группа (2004-2005 г.р.): 1 место - команда «Белые Медведи»; 2 место - команда «Исток». 4) Юношеская группа (2002-2003 г.р.): 1 место - команда «Белые медведи»; 2 место - команда «Огонек».

Абсолютным победителем турнира была признана команда «Белые Медведи» подростково-молодежного клуба «Чайка». Команде был вручен Кубок абсолютного победителя турнира. Кубок за 2 место в общем зачете турнира достался команде «Юность». Команде «Юность» был вручен кубок «Лучшая команда по итогам 2018 года».

20 лучших игроков турнира были отмечены памятными сувенирами от хоккейного клуба «Нефтехимик». Наборы хоккейных клюшек от команды «Белые медведи» получили команды «Исток», «Меридиан» и «Бригантина».