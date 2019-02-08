В Челнах пройдут финальные игры хоккейного турнира на кубок ПФР - Советский спорт
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08 февраля 2019 11:45Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Челнах пройдут финальные игры хоккейного турнира на кубок ПФР

8 февраля в 15:00 на хоккейном корте клуба «Бригантина» состоятся финальные игры и награждение победителей традиционного турнира по хоккею с шайбой на кубок ПФР среди подростково-молодежных клубов «Подросток». В соревнованиях приняли участие ребята 2002-2003 гг. рождения, играющих в дворовых хоккейных командах «Бригантина», «Огонек», «Импульс», «Вега».

Напомним, что турнир на Кубок Пенсионного фонда проводится ежегодно по инициативе начальника Управления Пенсионного фонда, депутата Городского Совета Эдуарда Фаттахова.

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