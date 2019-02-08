Иван Ермаков отобрался на чемпионат мира

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат страны по велоспорту на треке среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. В турнире принимали участие 18 спортсменов из Москвы и Санкт-Петербурга, Удмуртской Республики, Московской, Омской, Тюменской и Новгородской областей.

Наш регион на главном национальном старте представлял спортсмен Омского велоцентра, чемпион России Иван Ермаков (тренер – Сергей Доценко). Он завоевал две награды различного достоинства в категории спортсменов С1-С2.

Золотую медаль Иван выиграл в гите на 1000 м с места, обойдя призера Кубка мира-2017 Арслана Гильмутдинова из Удмуртии. В гонке преследования на 3000 м спортсмены поменялись местами – здесь Иван стал вторым.

Как отметила старший тренер сборной России Екатерина Мухортова в интервью пресс-службе Паралимпийского комитета России, по сравнению с предыдущим чемпионатом страны, спортсмены улучшили свои результаты. В частности, Иван Ермаков показал в чемпионской гонке показал время на уровне 4-го места на международных стартах.

Добавим, что в число призеров чемпионата России попал и воспитанник омского спорта, мастер спорта международного класса по легкой атлетике, участник Паралимпийских игр в Пекине Александр Ялчик (категория С4-С5), тренирующийся сегодня в Тюменской области. Он стал вторым в скретче на 60 м и командном спринте на 750 м, третьим в гите на 1000 м с места и гонке преследования на 4000 м.

По итогам соревнований тренерский штаб во главе с Екатериной Мухортовой определил состав сборной России, которая выступит на чемпионате мира. В список попали 7 спортсменов, включая Ивана Ермакова. Соревнования пройдут с 14 по 17 марта в Нидерландах. Предстоящее мировое первенство примечательно тем, что на нем вводятся новые дисциплины – омниум у спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и командный спринт в тандеме среди спортсменов с нарушением зрения.

– В состав сборной попали не только те спортсмены, которые способны завоевать медали, но и способные завоевать очки для получения квоты на участие в XVI Паралимпийских играх 2020 года в Токио, – добавила Мухортова.