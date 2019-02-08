Определились все финалисты «Праздника Севера-2019» в мини-футболе

Полуфинал в Азово был последним шансом для футболистов попасть на областную спартакиаду в Кормиловку.

В Азово завершился второй полуфинальный турнир соревнований по мини-футболу в зачет XLIX областного сельского спортивно-культурного «Праздника Севера – Кормиловка-2019». В турнире приняли участие команды, которые не смогли преодолеть барьер первого отборочного раунда, но, согласно результатам в нем, получили второй шанс.

Состав полуфинала оказался весьма представительным. Среди участников – чемпион «Праздника Севера-2018» Омский район, чемпион «Праздника Севера-2017» Таврический, призеры «Праздника Севера-2018» любинцы, призеры «Праздника Севера-2017» одесситы, четырехкратный серебряный призер областной спартакиады Шербакульский район, а также неоднократные финалисты областной спартакиады из Горьковского, Нововаршавского и Большеуковского районов.

В Азово команды были разбиты на две подгруппы. В первую вошли сборные Горьковского, Омского, Любинского и Нововаршавского районов, во вторую – Шербакульского, Таврического, Одесского и Большеуковского. Командам предстояло сыграть круговой турнир в подгруппах, а затем провести стыковые встречи согласно занятым местам. В финальный турнир попадали три лучших коллектива.

В итоге групповой этап лучше всех прошли команды Горьковского и Таврического районов. Причем, тавричанцы не проиграли в трех встречах ни одного матча. В стыковом поединке за 1-2 места между этими командами сильнее оказался коллектив Николая Веникова – 2:1.

Во встрече за 3-4 места сошлись Любинский и Большеуковский районы, занявшие вторые позиции в подгруппах. Этот поединок имел более серьезный статус, поскольку проигравший прекращал дальнейшую борьбу за медали «Праздника Севера-2019». В итоге любинцы выбили из розыгрыша большеуковцев, победив со счетом 6:1.

Таким образом, в финальную часть областного праздника попали коллективы Таврического, Горьковского и Любинского районов. В восьмерке финалистов их уже ждут победители первого зонального этапа, который проходил в январе, – Азовский, Москаленский, Муромцевский и Тарский районы, а также хозяева турнира кормиловцы.

Финальные игры по мини-футболу в зачет «Праздника Севера-2019» пройдут в столице спартакиады – Кормиловке – с 28 февраля по 3 марта.