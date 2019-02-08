Владимир Путин поприветствовал участников Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»

08 февраля 2019 14:09 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Приветствие Президента России Владимира Путина участникам Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»:

«Приветствую вас на старте очередной, XXXVII открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России».

Эти традиционные соревнования славятся доброжелательной, неформальной атмосферой и по праву считаются одним из наиболее значимых и масштабных мероприятий зимнего сезона. Они объединяют в одну большую, сплочённую команду поклонников лыжного спорта по всей нашей стране. Дают возможность каждому – попробовать свои силы, посоревноваться с профессиональными, титулованными спортсменами, ощутить поддержку близких и друзей.

И конечно, знаменитая «Лыжня России» – позволяет воочию увидеть, насколько важны для молодёжи, людей всех возрастов – физическая культура и спорт, активный и здоровый образ жизни. Желаю вам успехов и удачи в предстоящей гонке»



Министерство спорта Республики Татарстан присоединяется к пожеланиям Владимира Владимировича. Получайте удовольствие от занятия спортом!