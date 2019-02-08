Юные шахматисты Челнов приняли участие в соревновании «Мемориал Л.Н.Горбунова» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
08 февраля 2019 14:28Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Юные шахматисты Челнов приняли участие в соревновании «Мемориал Л.Н.Горбунова»

«Мемориал Л.Н.Горбунова» среди юнармейских команд и подростково-молодёжных клубов состоялся в ДЮСШ «Этюд». На старт турнира вышли 88 юных шахматистов. Победила с результатом 5 очков из 5-и возможных Азалия Камалиева (гимназия № 76). Столько же очков у уступивших по дополнительным показателям Максима Рязанцева (школа №1) и Дмитрия Метлы (школа № 19).

В командном зачёте победила сборная 19-й школы (13,5 очков из 15-ти возможных), на втором месте - школа №1 (11,5 очков), замкнула призовую тройку команда школы №41 (11,5 очков).

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта