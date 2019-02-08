Юные шахматисты Челнов приняли участие в соревновании «Мемориал Л.Н.Горбунова»

08 февраля 2019 14:28 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

«Мемориал Л.Н.Горбунова» среди юнармейских команд и подростково-молодёжных клубов состоялся в ДЮСШ «Этюд». На старт турнира вышли 88 юных шахматистов. Победила с результатом 5 очков из 5-и возможных Азалия Камалиева (гимназия № 76). Столько же очков у уступивших по дополнительным показателям Максима Рязанцева (школа №1) и Дмитрия Метлы (школа № 19).

В командном зачёте победила сборная 19-й школы (13,5 очков из 15-ти возможных), на втором месте - школа №1 (11,5 очков), замкнула призовую тройку команда школы №41 (11,5 очков).