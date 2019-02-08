Илья Порошкин и Анастасия Власова на третьих местах на этапе Кубка Восточной Европы в Красногорске

08 февраля 2019 15:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Сегодня, 8 февраля, в подмосковном Красногорске с классических лыжных гонок стартовали Всероссийские соревнования, которые являются очередным этапом Континентального Кубка Восточной Европы. В них участвуют спортсмены сборной Республики Коми по лыжным гонкам Илья Порошкин, Ольга Царева, Анастасия Власова, Ермил Вокуев, Даниил Рочев.

Среди мужчин на дистанции 10 км бронзовым призером стал член сборной России и региональной сборной Республики Коми Илья Порошкин. Женская дистанция в 10 километров принесла «бронзу» лыжнице сборной Коми Анастасии Власовой, также представляющей и Сахалинскую область. В топ-10 классической гонки «заехал» Ермил Вокуев с восьмым местом и Ольга Царева с шестым результатом. Даниил Рочев стал пятнадцатым среди мужчин.

Победили в сегодняшнем старте Андрей Парфенов, выступающий за Тюменскую область, и член сборной России из Республики Бурятия Алиса Жамбалова. «Серебро» завоевали Артем Николаев из Республики Татарстан и Диана Головань из Республики Хакасия.

Мужчины:

1 57 101173 Парфенов Андрей 1987 Тюменская область 0:35:36.5 30.60

2 69 100702 Николаев Артем 1991 Республика Татарстан 0:35:53.7 37.04

3 70 103997 Порошкин Илья 1995 Республика Коми 0:35:59.5 39.21



Женщины:

1 56 201387 Жамбалова Алиса 1994 Республика Бурятия 0:26:05.4 31.44

2 55 202541 Головань Диана 1994 Республика Хакасия 0:26:37.4 47.79

3 50 201299 Власова Анастасия 1991 Республика Коми - Сахалинская область 0:26:52.3 55.41



Соревнования в Красногорске пройдут в период с 8 по 10 февраля 2019 года.