Татарстанские пилоты примут участие в очередном этапе Чемпионата России по зимним трековым гонкам

08 февраля 2019 16:45 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

9 и 10 февраля в подмосковном городе Раменское пройдет 2 этап Чемпионата России по зимним трековым гонкам.

6 гонщиков представляют Республику Татарстан в Чемпионате России. Действующий чемпион и лидер – Тимур Тимерзянов (казанская команда AG Team) по итогам 1 этапа занимает первую строчку рейтинга. В борьбе за титул Чемпиона России участвуют и вице-Чемпион Европы по ралли-кроссу - Айдар Нуриев (Fereks Racing Team) и обладатель Кубка России по кольцевым гонкам – Павел Кальманович (AG Team). Раис Минниханов (SK TIMERKHAN), Василий Кораблев (ПАРУС) и Расуль Минниханов так же представляют РТ на зимнем треке.

Тройка лидеров чемпионата:

1 место Тимур Тимерзянов (AG Team)

2 место Сергей Загуменнов (Москва)

3 место Айдар Нуриев (Fereks Racing Team)

Расписание на 2 этап (10 февраля):

10:00 - 10:20 - Свободная тренировка

10:30 - 11:00 - Квалификация

12:30 - Торжественное открытие соревнований

13:00 - 16:00 - Основные заезды

По окончании заездов награждение пилотов

Трансляция этапа для болельщиков будет доступна в мобильном приложении казанской команды AG Team.

Проведение соревнований в Раменском будет приурочено к знаменательной дате - в этом году району исполняется 90 лет.