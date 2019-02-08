Татарстанские пилоты примут участие в очередном этапе Чемпионата России по зимним трековым гонкам

9 и 10 февраля в подмосковном городе Раменское пройдет 2 этап Чемпионата России по зимним трековым гонкам.
6 гонщиков представляют Республику Татарстан в Чемпионате России. Действующий чемпион и лидер – Тимур Тимерзянов (казанская команда AG Team) по итогам 1 этапа занимает первую строчку рейтинга. В борьбе за титул Чемпиона России участвуют и вице-Чемпион Европы по ралли-кроссу - Айдар Нуриев (Fereks Racing Team) и обладатель Кубка России по кольцевым гонкам – Павел Кальманович (AG Team). Раис Минниханов (SK TIMERKHAN), Василий Кораблев (ПАРУС) и Расуль Минниханов так же представляют РТ на зимнем треке.
Тройка лидеров чемпионата:
1 место Тимур Тимерзянов (AG Team)
2 место Сергей Загуменнов (Москва)
3 место Айдар Нуриев (Fereks Racing Team)
Расписание на 2 этап (10 февраля):
10:00 - 10:20 - Свободная тренировка
10:30 - 11:00 - Квалификация
12:30 - Торжественное открытие соревнований
13:00 - 16:00 - Основные заезды
По окончании заездов награждение пилотов
Трансляция этапа для болельщиков будет доступна в мобильном приложении казанской команды AG Team.
Проведение соревнований в Раменском будет приурочено к знаменательной дате - в этом году району исполняется 90 лет.