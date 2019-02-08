Омичи пробились на финал первенства России по фигурному катанию

На спортивной базе СДЮСШОР № 35 в ледовом дворце спорта им. В. Фетисова завершились соревнования зонального первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей. В турнире приняли участие 73 спортсмена, представляющие регионы Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.

Состязания в одиночном катании шли среди спортсменов двух возрастных групп: старшей (2006-2007 г.р.) и младшей (2008 г.р. и моложе). Ребята демонстрировали отдельные элементы, короткую и произвольную программы.

В итоге чемпионами турнира среди девушек стали Ярослава Иванова (Красноярский край, младшая группа) и Полина Иванютенко (Приморский край, старшая группа). Серебряные награды выиграли Светлана Казанцева и Дарья Третьякова (обе – Омская область), бронзовые – Анастасия Гутова (Омская область) и Анастасия Молчанова (Красноярский край) соответственно.

– У меня получились почти все прыжки, кроме двух – дупель и дупель в каскаде, – отметила омичка Дарья Третьякова. – Но вращения и дорожка шагов были хорошими. Выступать последней всегда тяжелее, нужно раскатиться, чтобы было легче прыгать, и не забивались ноги. Перед выходом я себя мотивирую: говорю, что у меня все получится, я все сделаю правильно.

У юношей не было равных Дмитрию Шелковникову (Красноярский край, младшая группа) и Ярославу Нечаеву (Приморский край, старшая группа). Также в младшей группе на пьедестал почета поднялись Максим Фараджиев (Омская область) и Алексей Тотмин (Красноярский край), в старшей – Богдан Нечаев (Новосибирская область) и Виталий Трошкин (Омская область).

– Мне кажется, что откатал я не очень хорошо, – признался Дмитрий Шелковников, – мог лучше выступить и в произвольной, и в короткой программе. Думаю, победил за счет более точной техники в прыжках. Теперь буду готовиться к финальным стартам, остался всего месяц, для меня это будет первый опыт. Но я очень хочу отработать тройной прыжок, надеюсь, успею. Упорные тренировки мне помогут в этом.

Также специальными призами были награждены тренеры чемпионов: Татьяна Павловец (Красноярский край), Ирина Пахмутова (Приморский край), Егор Закроев (Красноярский край) и Илона Денисова (Приморский край).

Сильнейшие фигуристы зонального первенства России, прошедшего в Омске, теперь отправятся на финальные соревнования, которые пройдут 14 марта в Твери.