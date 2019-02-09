Финал эстафеты огня «Детей Азии» состоялся в Южно-Сахалинске 

09 февраля 2019 10:56 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

В Южно-Сахалинске состоялся финальный этап эстафеты первых зимних спортивных игр «Дети Азии». По улицам областного центра символ грандиозного соревновательного события пронесли 40 факелоносцев, представляющих сахалинский спорт, искусство, культуру, а также партнеры и спонсоры «Детей Азии». Старт забегу на площади Ленина дал министр спорта России Павел Колобков, принявший эстафетный факел от мэра города Сергея Надсадина.

– Всех с праздником! От имени министерства спорта и себя лично приветствую вас всех на эстафете огня первых зимних игр в Южно-Сахалинске! Ровно 50 дней назад огонь игр был зажжен в Якутии, он преодолел длинный путь по воздуху, воде и побывал во всех муниципалитетах, его встречали все жители Сахалина. В ближайшие 10 дней 800 спортсменов разыграют медали в 91 дисциплине, – обратился к зрителям министр.

Дистанция эстафеты в Южно-Сахалинске составила около двух километров и прошла по самым известным и живописным местам областного центра — символ игр побывал у краеведческого музея, где его принял посол игр рэпер L'One, международного театрального центра имени Чехова, мемориальных комплексов на площади Славы и Победы. Именно здесь пламя игр останется до церемонии официального открытия — она состоится на стадион «Спартак» сегодня.

- Все очень круто, но хотелось бы побольше — раз и все пронеслось. Я чувствую гордость — никогда такого не было и никогда к факелам Олимпийским, пускай и детским, не прикасалась. Сейчас я уже как тренер в «Детях Азии» выступаю — у меня ребята готовятся в горнолыжных дисциплинах. Волнуются, конечно, очень — для них это первые спортивные старты. Хорошо, что дома — тут и склоны помогают, — заметила островная горнолыжница Владислава Буреева.