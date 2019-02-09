Национальный рекорд по 24-часовой северной ходьбе Дмитрия Ерохина

09 февраля 2019 10:57 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Завершился 24-часовой марафон по установлению национального рекорда по северной (скандинавской) ходьбе Дмитрия Ерохина. За сутки он прошёл 118 км 650 метров. Около 100 человек - любителей ходьбы, волонтеров, жителей Красноярска и Железногорска, одноклассник Дмитрия, журналисты, представители спортивной общественности края и города поддерживали Дмитрия Ерохина в течение этого времени. Эдуард Цвигун, сертифицированный судья РФСХ (российской федерации северной ходьбы) отметил: «В РФСХ будут предоставлены все протоколы и отчеты об установлении 24-часового рекорда. В понедельник по результатам рассмотрения данных будет определено к какому реестру относится данный рекорд. Предварительно просматривается установление национального рекорда по максимальному километражу за 24 часа в зимний период при определённых температурных условиях».