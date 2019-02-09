Сахалинский туристско-информационный центр встретил первых победителей квеста по сбору лимитированных значков «Дети Азии»  - Советский спорт
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09 февраля 2019 10:59Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

Сахалинский туристско-информационный центр встретил первых победителей квеста по сбору лимитированных значков «Дети Азии» 

Сегодня прошел первый день квеста, организованного Сахалинским туристско-информационным центром. Гости и жители области активно включились в увлекательное путешествие по музеям и спортивным объектам города в погоне за всеми значками из лимитированной коллекции, выпущенной специально к играм «Дети Азии».

Акция набрала огромную популярность. Например, в Краеведческом музее и музее книги А.П. Чехова ежедневный лимит выдаваемых значков закончился еще до обеда.

Три победителя конкурса, который был организован в рамках квеста, уже забрали свои фотокниги.

Но не стоит расстраиваться. Сахалинский туристско-информационный центр запускает еще один конкурс!

- Выложите самую креативную фотографию со значками в свой аккаунт Истаграм с хештегами #Sakhalin2019 #ДетиАзии2019 #GoSakhalin

- Туристско-информационный центр каждый день будет выбирать три лучшие фотографии и приглашать победителей к себе в офис для получения приза

- За самое креативное фото – фотокнига от GoSakhalin, за второе и третье место – путеводители по Сахалинской области.

Напоминаем, что квест проходит с 7-16 февраля и включает в себя следующие точки выдачи значков:

СТК «Горный воздух» - значок «Маяк Анива»

Сахалинский областной краеведческий музей – значок «Сивуч»

Сахалинский областной художественный музей – значок «Бутерброд с икрой»

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» - значок «Гребешок»

Исторический парк «Россия – моя история» - значок «Гребешок»

Музейно-мемориальный комплекс «Победа» - значок «Осьминог»

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