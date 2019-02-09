Торжественное гашение конверта и серии почтовых карточек к открытию I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» состоялось в областном центре 

В ней приняли участие президент Международного комитета Игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко и директор Сахалинского филиала «Почта России» Василий Большаков.
Торжественная церемония специального гашения является уникальной и вписывает в мировую почтовую историю события и людей, принимающих в ней участие. Поскольку официальный почтовый штемпель находится в обращении только в дни проведения мероприятий, посвященных спортивным играм «Дети Азии».
- Почта России традиционно поддерживает крупные события, выпуская эксклюзивную почтовую продукцию для отправки как в пределах России, так и в другие страны. Это повод поделиться своими впечатлениями от первых международных игр «Дети Азии» с друзьями и близкими. Для меня большая честь, что точкой отправления открыток и конвертов с символами Зимних игр стал Сахалинский филиал Почты России, - отметил Василий Анатольевич Большаков.
- Рисунки, которые изображены на открытках, рисовали сахалинские дети. Они получились красочными и запоминающимися. Я думаю, что они останутся на долгую память, - добавил Дмитрий Глушко. – В Дирекцию игр обратилась девочка, она является воспитанницей центра «Преодоление». Она просит нас подарить ей 4 билета на закрытие игр. Я думаю, что мы отправим ей открытку, и как только приглашения поступят в продажу, то отправим ей их по почте. Чтобы она, ее сестра и родители, смогли посетить закрытие.
На штемпеле, изготовленном Почтой России, изображена символика Международных спортивных игр «Дети Азии», отмечено событие и дата его проведения.
Уникальная возможность приобщиться к этому знаковому событию и оставить себе на память почтовую карточку и конверт предоставляется всем участникам сегодняшнего мероприятия.
Сегодня на церемонии торжественного открытия I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» любой желающий сможет подойти на стенд «Почты России» на стадионе «Спартак», чтобы отправить своим друзьям и близким эксклюзивные конверт и почтовую открытку. На время торжественного мероприятия там будет установлен почтовый ящик, с помощью которого можно бесплатно отправить открытку или письмо в любой уголок мира. Открытки можно получить у волонтеров, которые будут дежурить во время церемонии, а также в Ледовом Дворце «Кристалл», во время проведения игр.