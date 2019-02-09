Сахалинцы и гости региона смогут выиграть уникальную продукцию

09 февраля 2019 11:01 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Сувенирную продукцию и экипировку I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» сахалинцы и гости островного региона смогут приобрести во время проведения соревнований. Спортивную одежду и другую продукцию единого оператора по реализации атрибутики Игр, а также флэшки, значки, футболки, кружки и другие принадлежности можно будет приобрести во время проведения соревнований. Кроме того, организаторы придумали специальные конкурсы, где болельщикам представится возможность выиграть уникальные мягкие игрушки талисманов Зимних игр – сивуча Ныша, лису Лыжулю и олениху Юну. Всех любителей спорта и зрелищных состязаний ждём на соревнованиях!