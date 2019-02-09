Сахалинцы и гости региона смогут выиграть уникальную продукцию - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
09 февраля 2019 11:01Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

Сахалинцы и гости региона смогут выиграть уникальную продукцию

Сувенирную продукцию и экипировку I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» сахалинцы и гости островного региона смогут приобрести во время проведения соревнований. Спортивную одежду и другую продукцию единого оператора по реализации атрибутики Игр, а также флэшки, значки, футболки, кружки и другие принадлежности можно будет приобрести во время проведения соревнований. Кроме того, организаторы придумали специальные конкурсы, где болельщикам представится возможность выиграть уникальные мягкие игрушки талисманов Зимних игр – сивуча Ныша, лису Лыжулю и олениху Юну. Всех любителей спорта и зрелищных состязаний ждём на соревнованиях!

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта