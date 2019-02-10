Баскетболистки Коми вышли в финал первенства России - Советский спорт
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10 февраля 2019 06:59Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Баскетболистки Коми вышли в финал первенства России

Баскетбольная команда 2003 из Коми вышла в финальный этап первенства России по баскетболу. Полуфинальный этап завершился сегодня в Москве.

В семи матчах команда под руководством Елены Петиной одержала три победы: над третьей командой Санкт-Петербурга, Ростовской и Новосибирской областями. Именно победа над сибирячками позволила сборной Коми сегодня стать пятой в групповом этапе, тогда как в финал выходило шесть команд. Победила в группе вторая команда Москвы. Далее – ХМАО Югра, Московская область – 3, Белгородская область.

Всего в финальный этап вышли 10 команд (из параллельной группы проходило четыре коллектива).

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