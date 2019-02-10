В Омске прошел финал игры «Я – патриот России» 

10 февраля 2019 07:00 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

За победу сражались учащиеся 7-х классов из 14-ти омских школ.

Мальчишки и девчонки собрались сегодня, 9 февраля, в школе № 7, чтобы определить победителей военизированной станционной игры «Я – патриот России», посвященной Дню защитника Отечества. Поздравить ребят с выходом в финал, а также наступающим праздником пришли члены ветеранской общественной организации «Боевое братство», представители исполнительной власти, регионального отделения движения «Юнармия» и омского Центра патриотического воспитания молодежи.

– Мы уже 6-й год проводим игру «Я – патриот России», и с каждым разом в ней участвует все больше ребят. В этом году 60 школ, – отметил директор омского Центра патриотического воспитания молодежи Виктор Акимочкин. – Программа окружных этапов была в основном обучающая, а сегодня дети показали все, чему научились раньше.

Школьники в решающем этапе состязаний прошли 7 станций. Ребята показали свое мастерство в стрельбе из пневматической винтовки и пистолета, разборке и сборке АК-74, снаряжении магазина патронами, а также продемонстрировали физподготовку и прошли эстафету «Полоса препятствий». Помимо этого, юные омичи блеснули своими знаниями воинских званий и ответили на вопросы об истории России, например, кто командовал русской армией в Полтавском сражении или какое прозвище имел князь Александр Ярославович.

– Мы очень старались хорошо выступить, долго готовились, учили даты и звания. И сегодня, например, встретились раньше, чтобы еще несколько раз промаршировать. По-моему, маршировка – самая сложная часть испытаний, ведь нас оценивали военные, – рассказал ученик школы № 83 Максим Автаев.

– Мы серьезно подошли к подготовке к финалу: оставались после уроков, а иногда и до начала занятий собирались. Мы бегали эстафету, занимались строевой, делали все, чтобы выиграть. Для меня важно участвовать в подобных мероприятиях, они помогают не только улучшить физическую форму, но и получить новые знания, – поделился Иван Илюхин из школы № 118.