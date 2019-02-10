Первую победу Сахалинской сборной принесла лыжница Анна Кожина

10 февраля 2019 07:01 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

14-летняя сахалинская лыжница Анна Кожина стала триумфатором стартового дня Первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии».

Она победила в спринтерской гонке классическим стилем. - Мы усиленно готовились к этим соревнованиям, поэтому победа не стала совсем уж неожиданной. Аня до Игр выиграла гонку на Первенстве ДФО, - рассказала тренер девушки Ирина Улитина. – Сумасшедший день был сегодня. Мы все очень рады. Самыми главными соперниками Анны были спортсмены из российских регионов. Однако, сахалинка смогла вырваться вперед. Ближайшую соперницу лыжница опередила почти на 2 секунды. - Я на финише не поняла, что стала первой, но знала, что лыжи шли хорошо. Я сразу настраивалась на победу, - делится впечатлениями спортсменка. – Хочу сказать огромное спасибо своим тренерам Галине Вячеславовне Кулыгиной и Ирине Сергеевне Улитиной за поддержку и подготовку. И, конечно, моей главной опоре – родителям. На этом соревнования для сахалинки не заканчиваются. Уже послезавтра ее ждет новая гонка свободным стилем на 5 километров.