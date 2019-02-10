Сильнейшие борцы-вольники Коми съехались в Сыктывкар

10 февраля 2019 07:02 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Сегодня, 9 февраля, в Сыктывкаре стартовали региональные чемпионат среди мужчин и первенство среди юниоров до 21 года по вольной борьбе.

Соревнования проходят на базе республиканской «Спортивной школы олимпийского резерва № 2». В церемонии открытия принял участие министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной, который напутствовал спортсменов перед выходом на ковер. Медали двух турниров в общей сложности разыграют около сотни борцов, которые представляют Инту, Усинск, Печору, Княжпогостский, Сысольский районы и две школы столицы Коми – «СШОР № 2» и Эжвинского района Сыктывкара. «К сожалению, не все смогли приехать в Сыктывкар. Ряд спортсменов из Воркуты, например, или Печоры сейчас выступают на окружных соревнованиях в Калининграде», - рассказал секретарь соревнований Владимир Скрипов. Среди фаворитов, по словам В. Скрипова, традиционно хозяева турнира. Именно представители сыктывкарских школ вольной борьбы будут главными претендентами на награды. По итогам соревнований наставники сформируют сборные команды Республики Коми, которые представят регион на Чемпионате и Первенстве СЗФО, которые пройдут в марте. Первенство округа стартует 1 марта в Калининграде. А Чемпионат СЗФО среди мужчин состоится в Сыктывкаре с 15 по 17 марта.