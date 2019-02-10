Очереди за лимитированными значками собираются в Южно-Сахалинске

10 февраля 2019 18:59 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Лимитированную серию значков с символами Сахалина выпустили в честь игр «Дети Азии». Получить один из них - цель десяток сахалинцев. Каждое утро у мест раздачи собираются длинные очереди. Больше сотни значков забирают буквально за считанные минуты с открытия точек.

В первые дни поток людей был стабильным, но спокойным. Однако чем большее количество людей получало сувениры и делилось этими новостями в соцсетях, тем большие очереди образовывались в местах раздач.

- Люблю всё, что связано с историей и культурой Сахалина, а эта коллекция сама по себе очень красива, а еще и связана с таким масштабным мероприятием., - рассказывает получившая сегодня свой первый значок Солдатова Ольга. - Вчера попросила внучку зарегистрировать меня в Инстаграме, специально для того чтобы следить за этим мероприятием. Уж очень хочется собрать всю коллекцию.

- Мой племянник играет в хоккей за сахалинскую сборную –делится еще одна сахалинка, - приехала из Поронайска, соберу все значки и подарю ему после Игр. Коллекция ему очень нравится, а времени нет.

Многие приходят семьями, собирают наборы для своих родственников и друзей.

- Сейчас собираем себе, а потом хотим успеть получить набор и отправить его нашей подруге из Японии, – делится семья Зотовых.

- Собрали сегодня целых два набора! - рассказывает Лариса Бородина. – Один оставим себе, а другой я хочу подарить брату. Вчера ему исполнилось пятьдесят лет, очень памятный подарок будет, я считаю!

Несмотря на очереди, собрать весь набор получается за 2-3 часа.

Напомним, Лимитированную серию значков с символами Сахалина выпустили в честь игр «Дети Азии». Раздача 15 тыс. экземпляров началась 7 февраля на семи объектах Южно-Сахалинска:

*Гора Парковая – сувенирный шатёр

*Горный воздух – информационная стойка

*Сахалинский областной художественный музей

*Музей книги А. П. Чехова

*Музей «Россия – моя история»

*Сахалинский областной краеведческий музей

* Мемориальный комплекс «Победа»

Организаторы решили сделать мероприятие в форме квеста, закрепив за каждым объектом свой вид значков. Таким образом, коллекционеры посещают важные достопримечательности города, а в музеях и мемориальном комплексе вместе со значками получают бесплатные билеты на экспозиции.