20 800 казанцев приняли участие в «Лыжне России»

10 февраля 2019 19:00 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

9 февраля в Казани прошла Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».

В этом году в массовых забегах приняли участие 20800 человек. Самым возрастным участником стал 93-летний Петр Яльдиряков, самым юным – 3-летний Артем Воробьев.

Традиционный спортивный праздник состоялся на трех городских площадках. В Горкинско-Ометьевском лесу на лыжню вышли около 6 тысяч жителей Советского, Приволжского и Вахитовского районов. Около 5 тысяч человек пришли на площадку в пойме реки Казанки по ул.Гаврилова – здесь главным образом собрались жители Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Основной старт «Лыжни России-2019» в столице Татарстана был дан в поселке Юдино на стадионе «Локомотив», куда пришли 10 тыс. любителей лыжных гонок.

Участников лыжных забегов со сцены приветствовали заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр спорта РТ Владимир Леонов, первый заместитель руководителя исполнительного комитета города Казани Рустем Гафаров и председатель комитета физической культуры и спорта исполнительного комитета города Казани Светлана Вострикова.

Первой к микрофону подошла Фазлеева. «Друзья, с праздником, хорошего настроения! Погода благоволит, поэтому хочется пожелать всего самого доброго. Вперед!».

Далее выступил министр спорта республики. «Сегодня весь Татарстан на лыжне, за это спасибо вам! Конечно, немного не хватает солнца, но оно в наших сердцах», — обратился к зрителям и участникам Леонов. Сам министр принял участие в забеге руководителей.

Наряду с казанцами, предпочитающими активный отдых, в мероприятии приняли участие профессиональные спортсмены, которым предстояло преодолеть дистанцию в 5 или 10 км в зависимости от возрастной категории.

Среди юношей 2001 года рождения и младше 1-е место занял Ренат Сиразутдинов. Второе место у Никиты Захарова, третье – у Айзата Халилова. Среди девушек той же возрастной категории самой быстрой оказалась Арина Лисина. В тройку призеров также вошли Ирина Мишина и Влада Иванова.

У мужчин 2000 года рождения и старше победителем стал Виталий Талманов. Второй результат у Ярослава Бякина, третий – у Рустама Файзрахманова. У женщин в той же возрастной категории гонку выиграла Галина Суслова. Второе место заняла Елена Горохова, третье – Анна Коробова. Победители традиционно были награждены медалями, дипломами и ценными призами.

Кроме того, состоялись вип-забеги. В забеге руководителей и заместителей руководителей республиканских и федеральных органов государственной власти среди мужчин первое место занял заместитель руководителя Аппарата Кабинета министров РТ Сергей Коростелев. Второе место у начальника УГИБДД МВД по РТ Ленара Габдурахманова, третье – у директора ГБУ «БДД» Рифката Минниханова.

В городском вип-забеге победу одержал начальник Финансового управления Исполкома Казани Ирек Мухаметшин. Вторым финишировал ректор Казанского энергетического университета Эдвард Абдуллазянов, третьим – председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов. Среди женщин первое заняла и.о. ректора Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева. Серебряным призером стала директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Для создания праздничной атмосферы на площадках были организованы различные развлекательные мероприятия с выступлениями творческих коллективов.

Напомним, что «Лыжня России» проводится в нашей стране ежегодно с 1982 года. В Казани лыжная гонка прошла в 15-й раз.