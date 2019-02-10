Первая церемония награждения победителей игр «Дети Азии» состоялась на Сахалине

10 февраля 2019 19:03 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

По правилам игр сразу после соревнований проходит цветочная церемония, а медали спортсменам вручают вечером. Сегодня свои заслуженные награды получили 30 атлетов.

Медали и плюшевые талисманы игр спортсменам вручали почетные гости. Среди них член Международного олимпийского комитета Самира Асгари, заместитель председателя правительства области Антон Зайцев, генеральный секретарь Олимпийского комитета России Анастасия Давыдова, президент международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко и другие.

Львиную долю призовых мест получили россияне. На пьедестал поднимались члены сборных Сибирского и Уральского федеральных округов, Москвы, Сахалинской области.

- Ощущения потрясающие. Я до сих пор не осознаю, что выиграл. Я ждал эту церемонию, чтобы наконец-то взять в руки свою награду, - поделился впечатлениями победитель соревнований по лыжным гонкам Илья Трегубов из Москвы.

Член сборной Сибирского федерального округа Кирилл Бугаев впервые участвует в таких масштабных соревнованиях. Спортсмену совсем немного не хватило до золота. Сегодня он получил серебряную медаль Игр.

- Что есть, то есть. Я удовлетворен собой. Не нужно расстраиваться. Надо идти дальше, а это все опыт. Я очень рад, что попал на Сахалин, на эти Игры. Впереди у нас Первенство России, а это, можно сказать, стало отличной подготовкой, - отметил участник соревнований по горнолыжному спорту.

Из иностранных команд на пьедестале появились сборные Кореи и Казахстана. Отдельно отметили тренеров победителей. Им также вручили медали.

Церемонии награждения будут проходить каждый соревновательный день. Их старт намечен на 20:00.