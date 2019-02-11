Шесть гимнасток представят Омскую область на чемпионате Сибири

11 февраля 2019 00:08 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Чемпионат Омской области по художественной гимнастике собрал около 50 спортсменок, представляющих Центр подготовки олимпийского резерва по художественной гимнастике, ДЮСШ № 24 им. Галины Горенковой и спортивный клуб «Ровесник» из Ростовки.

В личном многоборье победу одержала призер Спартакиады учащихся России Дарья Шадрова (тренер – Вера Штельбаумс). По сумме четырех упражнений она показала результат 68,250 балла. Второе место заняла Валерия Кузнецова (тренер – Оксана Курганская), третье – Екатерина Таныгина (тренер – Оксана Курганская).

В групповых упражнениях чемпионками региона стала команда «ЦОП-1», в которой выступали Евгения Гренц, Екатерина Лысенко, Валерий Кузнецова, Алина Шарапова, Валерия Коротаева и Екатерина Таныгина. Второе место заняла сборная «ЦОП-3», в которую входила и Дарья Шадрова, замкнула тройку призеров команда «ЦОП-2».

Отметим, что по итогам турнира проводился отбор спортсменок на чемпионат Сибирского федерального округа, который пройдет также в Омске с 19 по 23 февраля. Помимо призеров соревнований в сибирском турнире выступят Валерия Коротаева, Екатерина Лысенко и Дарья Перевозчикова, вошедшие в шестерку лучших на чемпионате Омской области.