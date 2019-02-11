Соревнования по панкратиону памяти Владимира Зборовского выиграли спортсмены «Шторма»

11 февраля 2019 00:09 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В Омском велотреке завершился Открытый Кубок Омской области по панкратиону, посвященный заслуженному тренеру СССР Владимиру Зборовскому. Свои команды выставили ведущие организации региона, а также представители Новосибирской, Пензенской, Томской, Тюменской областей, Алтайского, Красноярского краев и Санкт-Петербурга.

Почетными гостями турнира стали заместитель председателя Правительства Омской области Михаил Каракоз, министр спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, Герой России, начальник Омского кадетского корпуса Николай Кравченко, почетный президент федерации кикбоксинга Ефим Карант, а также титулованные омские бойцы Александр Шлеменко, Александр Сарнавский и Андрей Корешков.

Дмитрий Крикорьянц за существенный вклад в развитие регионального спорта наградил Благодарственными письмами Минспорта Александра Шлеменко, Владимира Субботского, Ивана Колесника и других.

Медали разыгрывались среди детей 9-11 лет, младших юношей 12-13 лет, юношей 14-15 лет, старших юношей 16-17 лет и мужчин 18 лет и старше.

Чемпионами турнира среди самых младших спортсменов стали: Артём Мажуга (до 25 кг), Максим Мережников (до 27 кг), Михаил Назаренко (до 30 кг), Тимур Жафаров (до 33 кг), Роман Парахин (до 36 кг), Илья Верёвкин (до 39 кг), Артём Калинин (до 42 кг), Захар Николюк (до 45 кг), Эдуард Маргарян (свыше 45 кг). У младших юношей не было равных Эльзару Батаеву (до 33 кг), Самиру Смагулову (до 36 кг), Герману Вульфу (до 40 кг), Михаилу Гагарину (до 45 кг), Павлу Шпаку (до 50 кг), Егору Мажукову (до 55 кг), Владимиру Выборову (до 60 кг), Даниле Колосову (до 65 кг) и Богдану Росаловскому (свыше 65 кг).

У юношей победы достались Тахиру Василенко (до 45 кг), Рахату Асанову (до 50 кг), Максиму Гришунину (до 55 кг), Матвею Шпыкину (до 60 кг), Владиславу Прусскому (до 65 кг), Кириллу Казакову (до 70 кг), Александру Шепелю (свыше 70 кг). У старших юношей золотые медали выиграли Владислав Пилюгин (до 50 кг), Максим Комар (до 55 кг), Владислав Данилов (до 60 кг), Станислав Набаян (до 65 кг), Кирилл Смехнов (до 70 кг), Егор Тарасов (до 75 кг), Александр Акишкин (до 80 кг), Александр Шкоропар (свыше 80 кг).

Среди взрослых победы отпраздновали Роман Аракелян (до 60 кг), Александр Осетров (до 65 кг), Мири Садыгов (до 70 кг), Евгений Щербаков (до 75 кг), Николай Байкин (до 80 кг), Пётр Перетятько (до 85 кг) и Максим Якобюк (свыше 85 кг).

– Понравилась организация турнира, бытовых проблем не было, поэтому ничего не мешало готовиться к важным поединкам, – заметил спортсмен из Пензенской области Николай Байкин. – Смесь панкратиона и ММА для меня привычна, постоянно дерусь на разных соревнованиях по этим видам спорта. Очень рад победить на турнире, потому что был единственным представителем Пензенской области. Это помогло нашей команде.

В командном зачете по всех возрастных категориях победы достались авторской школе Александра Шлеменко «Шторм». Не удивительно, что представители этого клуба завоевали и главный трофей турнира.

Для справки:

Владимир Зборовский – один из родоначальников омского рукопашного боя и панкратиона, заслуженный тренер России по восточным единоборствам. Благодаря его таланту клуб «Сатурн-Профи» стал известен во всем мире, его спортсмены много раз становились чемпионами и призерами международных турниров. Среди воспитанников Зборовского 15 чемпионов мира. В их числе «Русская пушка» Кавказ Султанмагомедов и экс-чемпион Bellator Александр «Шторм» Шлеменко.