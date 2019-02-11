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11 февраля 2019 00:11Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

Александр Кузнецов выиграл Кубок ДОСААФ

На омском ипподроме прошел традиционный Кубок Омской области по автомобильным трековым гонкам «Кубок ДОСААФ памяти Дмитрия Карбышева». На старт вышли 10 спортсменов на переднеприводных автомобилях (класс А-1600).

За призы боролись такие известные омские гонщики, как Андрей Гирш, Александр Харченко, Роман Саблин, Игорь Усов, Александр Кузнецов.

Удачно турнир складывался для Александра Кузнецова, который одержал победы в первых четырех заездах. В заключительном ему нужно было только доехать до финиша. Но он перевыполнил эту задачу, став вторым. В итоге Александр Кузнецов стал обладателем главного кубка.

– Все прошло замечательно, гонка удалась, а вот у моих соперников были поломки, – отметил чемпион. – Заезды проходили вполне корректно. Немного отвыкли мы от дорожки омского ипподрома, раньше тут были бортики, сейчас без них нужно было корректировать стиль вождения. К тому же внимательно следил за другими гонщиками, если видел, что соперник ошибся, то в этой точке уже был внимательнее и действовал по-другому.

Первым во всех заездах был Андрей Гирш, но в одном из стартов он сошел с дистанции. В итоге он набрал 16 очков. Такое же количество баллов оказалось у Игоря Усова – он однажды финишировал первым и четырежды был вторым. Таким образом, между Гиршем и Усовым был устроен перезаезд, в котором быстрее оказался Гирш.

– Турнир памяти Карбышева мы проводим ежегодно, – рассказал мастер спорта, один из организаторов турнира Александр Фабрициус. – Отмечу, что это не только спортивное, но и патриотическое мероприятие – помимо гонок, которые мы посвящаем Дмитрию Карбышеву, мы возлагаем гирлянды к памятнику легендарному генералу. Три года мы не были на этом ипподроме, проводили заезды на других площадках. Но сегодня мы вернулись на любимое место – мы вновь подписали соглашение с «Российскими ипподромами», согласно которому будем проводить гонки памяти Карбышева ежегодно именно здесь.

По словам Александра Фабрициуса, сильнейшие спортсмены только подтвердили свой класс. Но были среди участников и юные спортсмены, в частности, перспективным гонщиком является 17-летний Михаил Анищенко, который пока только набирает опыт.

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