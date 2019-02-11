Александр Кузнецов выиграл Кубок ДОСААФ

11 февраля 2019 00:11 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

На омском ипподроме прошел традиционный Кубок Омской области по автомобильным трековым гонкам «Кубок ДОСААФ памяти Дмитрия Карбышева». На старт вышли 10 спортсменов на переднеприводных автомобилях (класс А-1600).

За призы боролись такие известные омские гонщики, как Андрей Гирш, Александр Харченко, Роман Саблин, Игорь Усов, Александр Кузнецов.

Удачно турнир складывался для Александра Кузнецова, который одержал победы в первых четырех заездах. В заключительном ему нужно было только доехать до финиша. Но он перевыполнил эту задачу, став вторым. В итоге Александр Кузнецов стал обладателем главного кубка.

– Все прошло замечательно, гонка удалась, а вот у моих соперников были поломки, – отметил чемпион. – Заезды проходили вполне корректно. Немного отвыкли мы от дорожки омского ипподрома, раньше тут были бортики, сейчас без них нужно было корректировать стиль вождения. К тому же внимательно следил за другими гонщиками, если видел, что соперник ошибся, то в этой точке уже был внимательнее и действовал по-другому.

Первым во всех заездах был Андрей Гирш, но в одном из стартов он сошел с дистанции. В итоге он набрал 16 очков. Такое же количество баллов оказалось у Игоря Усова – он однажды финишировал первым и четырежды был вторым. Таким образом, между Гиршем и Усовым был устроен перезаезд, в котором быстрее оказался Гирш.

– Турнир памяти Карбышева мы проводим ежегодно, – рассказал мастер спорта, один из организаторов турнира Александр Фабрициус. – Отмечу, что это не только спортивное, но и патриотическое мероприятие – помимо гонок, которые мы посвящаем Дмитрию Карбышеву, мы возлагаем гирлянды к памятнику легендарному генералу. Три года мы не были на этом ипподроме, проводили заезды на других площадках. Но сегодня мы вернулись на любимое место – мы вновь подписали соглашение с «Российскими ипподромами», согласно которому будем проводить гонки памяти Карбышева ежегодно именно здесь.

По словам Александра Фабрициуса, сильнейшие спортсмены только подтвердили свой класс. Но были среди участников и юные спортсмены, в частности, перспективным гонщиком является 17-летний Михаил Анищенко, который пока только набирает опыт.