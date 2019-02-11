В Бурятии завершились Чемпионат и Первенство России по тхэквондо ИТФ.

Соревнования объединили более 600 спортсменов из 31 региона страны под крышей Физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ. Сборную Бурятии представили 90 сильнейших тхэквондистов. В итоге в копилке сборной Бурятии 3 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. А также кубок за I место по программе самозащита среди мужчин, 2 кубка за II место по командному спаррингу среди юниорок и самозащите среди женщин и 4 кубка за III: командный туль среди мужчин и юношей и командный спарринг среди женщин и мужчин.
I места заняли:
Бодров Александр – спарринг среди мужчин до 64 кг
Тугульдуров Зоригто - спарринг среди мужчин до 52 кг
Воеводин Алексей – спарринг 11-13 лет до 45 кг
Мужская сборная по программе самозащита
Серебряные медали завоевали:
Пищалкин Михаил – спарринг мужчины до 64
Ласточкина Дарья – спарринг среди женщин до 72 кг
Гомбоев Дмитрий – спарринг среди юниоров до 45 кг
Баинов Артур – спарринг юниоры 14-15 лет до 50 кг
Шапоренко Данил – спарринг среди юниоров 16-17 лет до 57 кг
Цветкова Анжела – спарринг среди девушек до 30 кг
Воложанин Степан – спарринг среди юношей 11-13 лет до 40 кг
Бурдина Анастасия - спарринг среди девушек 11-13 лет до 35 кг
Юниорки 16-17 лет по программе командный спарринг
Женская сборная по программе самозащита
Медали за III места:
Федорова Анна – спарринг женщины до 62 кг
Баглаев Борис – по программе личный туль
Ловкий Дмитрий – спарринг юниоры 16-17 лет до 51 кг
Атёмов Антон – спарринг мужчины до 52 кг
Сердюков Антон – спарринг мужчины до 57 кг
Сердюкова Яна – спарринг юниорки 16-17 лет до 46 кг
Задерей Анастасия – спарринг юниорки 14-15 лет до 40 кг
Гордеева Арина – спарринг юниорки 14-15 лет до 65 кг
Щульгин Никита – спарринг среди юношей 11-13 лет до 45 кг
Бальжинимаев Михаил – спарринг среди юношей 11-13 лет до 50 кг
Фалилеева Яна – спарринг среди девушек 11-13 лет до 30 кг
Колмакова Света - спарринг среди девушек 11-13 лет до 35 кг
Махарова Света - спарринг среди девушек 11-13 лет до 30 кг
По программе командный туль - мужчины и юноши
По программе командный спарринг среди женщин и мужчин
Поздравляем спортсменов, тренеров и всех жителей Республики Бурятия с медалями и успешным завершением главных стартов страны по тхэквондо ИТФ.