В Бурятии завершились Чемпионат и Первенство России по тхэквондо ИТФ.

11 февраля 2019 07:52 Источник: «Советский спорт» Регион: Бурятия

Соревнования объединили более 600 спортсменов из 31 региона страны под крышей Физкультурно-спортивного комплекса Улан-Удэ. Сборную Бурятии представили 90 сильнейших тхэквондистов. В итоге в копилке сборной Бурятии 3 золотых, 8 серебряных и 13 бронзовых медалей. А также кубок за I место по программе самозащита среди мужчин, 2 кубка за II место по командному спаррингу среди юниорок и самозащите среди женщин и 4 кубка за III: командный туль среди мужчин и юношей и командный спарринг среди женщин и мужчин.

I места заняли:

Бодров Александр – спарринг среди мужчин до 64 кг

Тугульдуров Зоригто - спарринг среди мужчин до 52 кг

Воеводин Алексей – спарринг 11-13 лет до 45 кг

Мужская сборная по программе самозащита

Серебряные медали завоевали:

Пищалкин Михаил – спарринг мужчины до 64

Ласточкина Дарья – спарринг среди женщин до 72 кг

Гомбоев Дмитрий – спарринг среди юниоров до 45 кг

Баинов Артур – спарринг юниоры 14-15 лет до 50 кг

Шапоренко Данил – спарринг среди юниоров 16-17 лет до 57 кг

Цветкова Анжела – спарринг среди девушек до 30 кг

Воложанин Степан – спарринг среди юношей 11-13 лет до 40 кг

Бурдина Анастасия - спарринг среди девушек 11-13 лет до 35 кг

Юниорки 16-17 лет по программе командный спарринг

Женская сборная по программе самозащита

Медали за III места:

Федорова Анна – спарринг женщины до 62 кг

Баглаев Борис – по программе личный туль

Ловкий Дмитрий – спарринг юниоры 16-17 лет до 51 кг

Атёмов Антон – спарринг мужчины до 52 кг

Сердюков Антон – спарринг мужчины до 57 кг

Сердюкова Яна – спарринг юниорки 16-17 лет до 46 кг

Задерей Анастасия – спарринг юниорки 14-15 лет до 40 кг

Гордеева Арина – спарринг юниорки 14-15 лет до 65 кг

Щульгин Никита – спарринг среди юношей 11-13 лет до 45 кг

Бальжинимаев Михаил – спарринг среди юношей 11-13 лет до 50 кг

Фалилеева Яна – спарринг среди девушек 11-13 лет до 30 кг

Колмакова Света - спарринг среди девушек 11-13 лет до 35 кг

Махарова Света - спарринг среди девушек 11-13 лет до 30 кг

По программе командный туль - мужчины и юноши

По программе командный спарринг среди женщин и мужчин

Поздравляем спортсменов, тренеров и всех жителей Республики Бурятия с медалями и успешным завершением главных стартов страны по тхэквондо ИТФ.