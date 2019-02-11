Огонь Зимней универсиады-2019 пронесли по улицам Канска

11 февраля 2019 07:54 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 9 февраля прошел в Канске. Факелоносцы стартовали на стадионе «Текстильщик» и финишировали около городского дома культуры. Общая протяженность путешествия огня в Канске – 2700 м.

На старте эстафеты участников и зрителей поприветствовали министр образования Красноярского края Светлана Маковская, которая стала первым факелоносцем, и глава Канска Андрей Береснев.

«Эстафета огня – очень давняя и добрая традиция, – говорит министр образования Красноярского края Светлана Маковская. – Огонь – это символ единения, а Студенческие игры – большой спортивный праздник, который мы все с нетерпением ждем. Радует, что, несмотря на сибирский мороз, жители города пришли поддержать участников эстафеты. Я родилась и выросла в Канске, работала директором местной школы №11. Это моя земля, мой родной город. Поэтому мне было очень важно участвовать в этом этапе Эстафеты огня Зимней универсиады-2019».

Глава города Андрей Береснев напомнил, что в маршрут регионального этапа эстафеты включены 13 городов Красноярского края: «Приятно, что Канск попал в этот список. У нас очень спортивный город, где в свое время тренировались знаменитые на весь мир биатлонисты – Евгений Устюгов, Павел Ростовцев, Ольга Медведцева, Светлана Черноусова. Для жителей Канска Эстафета огня Студенческих игр – знаковое событие, новая страница в истории города».

Огонь по улицам Канска пронесли 14 факелоносцев, среди которых бронзовый призер чемпионата мира по лыжным гонкам, участник Олимпийских игр Николай Большаков, двукратная победительница Европейского юношеского олимпийского фестиваля по биатлону Анна Григорьева, менеджер по продажам компании Coca-Cola HBC Россия Дмитрий Арский, директор Централизованной библиотечной системы Канска Евгения Сурначева, руководитель хореографического ансамбля «Артэ» Алла Стальмакова.

«Для меня большая честь быть факелоносцем Зимней универсиады-2019, – рассказывает Николай Большаков. – Пять лет назад я нес олимпийский огонь Сочи-2014 и испытал тогда необычайные эмоции. Когда узнал, что будет Эстафета огня Студенческих игр, то сразу же подал заявку, потому что очень сильно хотел повторно получить этот заряд бодрости и энергии, почувствовать себя частью грандиозного спортивного праздника. Такие мероприятия, как Эстафета огня, невероятно важны для популяризации спорта среди молодежи и детей».

Заместитель председателя комитета по образованию и спорту Законодательного собрания Красноярского края, ветеран спорта Виктор Кардашов, который также стал одним из факелоносцев в Канске, рассказал, что перед стартом специально готовился: «Сегодня с утра я провел тренировку – пробежался по набережной Кана. Во время эстафеты чувствовал себя прекрасно, жаль, что мой этап быстро закончился. Было очень приятно разделить радость с жителями Канска и прикоснуться к истории большого спортивного события».

На финише эстафеты около городского дома культуры огонь Зимней универсиады-2019 встретили глава Канского района Александр Заруцкий, глава Иланского района Ольга Ольхименко и глава Канска Андрей Береснев. А городскую чашу огня зажег тренер по стрелковой подготовке детско-юношеской спортивной школы им. В.И. Стольникова Андрей Ленев: «Я благодарен, что меня выбрали финальным факелоносцем. Надолго запомню этот день! И обязательно поеду в Красноярск на Зимнюю универсиаду-2019, чтобы поболеть за наших спортсменов».

После зажжения чаши огня в городском доме культуры в рамках социально-культурного маршрута «Енисейский экспресс» прошел праздничный концерт. Теперь огонь Зимней универсиады-2019 доставят в Зеленогорск, где 11 февраля состоится следующий этап эстафеты.

Напомним, Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в итальянском Турине, где прошла торжественная церемония зажжения огня Зимней универсиады-2019. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в 21 городе. Завершится Эстафета огня 1 марта 2019 года в Красноярске.