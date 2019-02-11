Сахалинцев и гостей острова призывают поддержать хоккейную команду Кувейта

11 февраля 2019 07:55 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Сахалинцев и гостей островного региона приглашают на флэшмоб в поддержку сборной команды по хоккею из Кувейта. Матч за матчем молодая команда терпит крупные поражения на I зимних Международных спортивных играх «Дети Азии». Болельщиков и спортсменов призывают поддержать юных хоккеистов в оставшейся встрече, которая пройдёт 13 февраля с 12:30-15:30 в спорткомплексе «Арена Сити». С инициативой поддержки Кувейта вышла группа журналистов НВК «Саха» и ОТВ-Сахалин. Принять участие в акции можно в интернете, выкладывая позитивные посты и фото с пометкой #gokuwait.