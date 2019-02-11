Анна Кожинова принесла вторую золотую медаль сборной Сахалинской области на играх «Дети Азии» 

Сахалинка Анна Кожинова стала победителем лыжной гонки свободным стилем на дистанции 5 километров. Она обошла соперницу из ДВФО Еремееву Елизавету на 1.4 секунды.
- Я шла к этому 8 лет. Спасибо моим тренерам и родителям, благодаря им я смогла достичь таких результатов. Осознание, конечно, до сих пор не пришло, но я все же очень счастлива, - поделилась спортсменка.
Анна также стала победителем в спринтерской гонке классическим стилем. В медальном зачете островной сборной на играх «Дети Азии» сегодня уже 3 награды. Еще одну медаль (серебряную) завоевал биатлонист Роман Бойчевский.