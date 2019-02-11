Анна Кожинова принесла вторую золотую медаль сборной Сахалинской области на играх «Дети Азии»  - Советский спорт
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11 февраля 2019 07:59Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

Анна Кожинова принесла вторую золотую медаль сборной Сахалинской области на играх «Дети Азии» 

Сахалинка Анна Кожинова стала победителем лыжной гонки свободным стилем на дистанции 5 километров. Она обошла соперницу из ДВФО Еремееву Елизавету на 1.4 секунды.

- Я шла к этому 8 лет. Спасибо моим тренерам и родителям, благодаря им я смогла достичь таких результатов. Осознание, конечно, до сих пор не пришло, но я все же очень счастлива, - поделилась спортсменка.

Анна также стала победителем в спринтерской гонке классическим стилем. В медальном зачете островной сборной на играх «Дети Азии» сегодня уже 3 награды. Еще одну медаль (серебряную) завоевал биатлонист Роман Бойчевский.

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