Медали красноярцев на Международных спортивных играх «Дети Азии» 

11 февраля 2019 08:00 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В Южно-Сахалинске стартовали I Международные спортивные зимние игры «Дети Азии». На счету спортсменов из Красноярского края уже две медали.

Уроженка Бородино, воспитанница спортивной школы им. Г.А. Эллера Марина Дубова завоевала бронзовую медаль в биатлоне, в спринтерской гонке среди девушек, которая проходила на территории лыжно-биатлонного комплекса «Триумф». Марина выступает за команду Сибирского федерального округа.

Биатлонистка допустила три промаха на первой стрельбе, но благодаря уверенному ходу по дистанции проиграла победительнице гонки Арине Солдатовой из команды Дальневосточного федерального округа менее минуты. В активе Солдатовой чистая стрельба.

Серебряная медаль у спортсменки из Казахстана Арины Шешуковой, на ее счету один неточный выстрел.

На трассе горнолыжного спортивно-туристического комплекса «Горный воздух» горнолыжники разыграли медали в супер-гиганте. В соревнованиях приняли участие 38 юношей из 13 команд, в том числе с Сахалина, из Якутии, Москвы, Южной Кореи, Монголии, Пакистана, Узбекистана, Казахстана.

Спортсмен краевой Академии зимних видов спорта Кирилл Бугаев занял второе место. Первым стал Егор Мельбард, на третьем месте – Олег Фураев. Оба спортсмена представляют Москву.

– Я удовлетворен собой, не нужно расстраиваться, – сказал Кирилл журналистам после церемонии награждения. – Надо идти дальше, а это все опыт. Я очень рад, что попал на Сахалин, на эти Игры. Впереди у нас первенство России, а это, можно сказать, стало отличной подготовкой.

Напомним, соревнования проходят в Южно-Сахалинске с 8 по 17 февраля. В состав сборной команды Сибирского федерального округа вошли 24 представителя Красноярского края, из которых 17 человек – спортсмены.