Павел Андреев – семикратный чемпион мира по зимнему триатлону

11 февраля 2019 08:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В Италии в Азиаго прошел чемпионат мира по зимнему триатлону. Спортсмены Красноярского края выиграли 7 медалей соревнований.

9 февраля прошла индивидуальная гонка, состоящая из трех этапов: 8 км бег – 12 км маунтинбайк – 10,5 км лыжи. Среди мужчин первое место занял спортсмен краевой Академии зимних видов спорта Павел Андреев, который выиграл чемпионат мира в седьмой раз в карьере.

На первом этапе дистанции вперед вырвались двое: россиянин Евгений Ульяшев и итальянец Франко Песавенто в первый транзит забежали на полторы минуты раньше Андреева. На велоэтапе красноярец не только догнал соперников, но и обеспечил себе отрыв от всех остальных в тридцать секунд. На лыжах Павел убежал еще дальше от конкурентов и с флагом России въехал в финишный створ. Серебряным призером стал россиянин Дмитрий Брегеда. Бронзу домой увезет представитель Чехии Марек Раушфусс.

Второй день чемпионата мира по зимнему триатлону, прошедший в итальянских Альпах, принес красноярской команде еще шесть медалей. Первыми на трассу ушли эстафетные команды. Смешанная эстафета – это два участника, дважды преодолевающие спринтерскую дистанцию. Российский дуэт, составленный из абсолютных победителей чемпионата – красноярца Павла Андреева и кировчанки Дарьи Рогозиной, одержал уверенную победу. Компанию на пьедестале им составили команды Италии и Румынии.