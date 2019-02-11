Павел Андреев – семикратный чемпион мира по зимнему триатлону

В Италии в Азиаго прошел чемпионат мира по зимнему триатлону. Спортсмены Красноярского края выиграли 7 медалей соревнований.
9 февраля прошла индивидуальная гонка, состоящая из трех этапов: 8 км бег – 12 км маунтинбайк – 10,5 км лыжи. Среди мужчин первое место занял спортсмен краевой Академии зимних видов спорта Павел Андреев, который выиграл чемпионат мира в седьмой раз в карьере.
На первом этапе дистанции вперед вырвались двое: россиянин Евгений Ульяшев и итальянец Франко Песавенто в первый транзит забежали на полторы минуты раньше Андреева. На велоэтапе красноярец не только догнал соперников, но и обеспечил себе отрыв от всех остальных в тридцать секунд. На лыжах Павел убежал еще дальше от конкурентов и с флагом России въехал в финишный створ. Серебряным призером стал россиянин Дмитрий Брегеда. Бронзу домой увезет представитель Чехии Марек Раушфусс.
Второй день чемпионата мира по зимнему триатлону, прошедший в итальянских Альпах, принес красноярской команде еще шесть медалей. Первыми на трассу ушли эстафетные команды. Смешанная эстафета – это два участника, дважды преодолевающие спринтерскую дистанцию. Российский дуэт, составленный из абсолютных победителей чемпионата – красноярца Павла Андреева и кировчанки Дарьи Рогозиной, одержал уверенную победу. Компанию на пьедестале им составили команды Италии и Румынии.
Затем на стартовой линии выстроились 268 любителей и ветеранов от 16 до 85 лет. Им необходимо было пробежать четыре километра, семь – проехать на велосипеде и завершить испытание семикилометровой лыжной гонкой. Первым в этом забеге финишировал красноярец Евгений Родионов, который стал победителем в группе 35-39 лет (12 участников), серебряные медали завоевали Евгений Бушуев (40-44 лет, 20 участников) и Искандар Шахов (60-64 лет, 23 участника), бронза в активе Анны Артамоновой (30-34 лет, 4 участника) и Ои Грицковой (35-39 лет).