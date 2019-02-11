Центральный старт «Лыжни России» в Новосибирской области

11 февраля 2019 11:19 Регион: Новосибирская область

Сегодня, 11 февраля, в малом зале правительства Новосибирской области прошло итоговое заседание организационного комитета по подготовке и проведению центрального старта Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019» под председательством заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова.

Мы уже информировали любителей спорта, что из-за погодных условий, организаторы центрального старта самого популярного зимнего спортивного праздника страны вынуждены были перенести его проведение с 9 на 17 февраля. Но изменилась только дата. А время и место проведение остаются прежними во всех районах и города нашей области. – Кроме Новосибирска старты пройдут в 25-ти районах Новосибирской области, – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. – Кроме Искитимского, Мошковского, Новосибирского районов, городов Искитима и Оби и наукограда Кольцово. Представители этих муниципальных образований приедут на центральный старт. Ещё три района (Убинский, Усть-Таркский и Каргатский районы) делегируют своих участников в близлежащие центры проведения Лыжни». Ожидаем, что на центральный старт к нам в гости приедут такие звёзды отечественного спорта, как Сергей Тарасов, Зинаида Амосова, Светлана Ишмуратова, Ольга Медведцева, Евгений Устюгов и Ольга Вилухина. – Центральный старт Всероссийской гонки «Лыжня России» – знаковое для нашего региона событие, подчеркнул Сергей Нелюбов. – Уверен, что соревнования пройдут на высоком организационном уровне – для этого будут приложены все необходимые усилия и меры». Участники оргкомитета рассмотрели степень готовности региона к «Лыжне России». Среди главных направлений – доставка участников к месту старта, организация точек питания, парковок и подъездных путей, медицинское сопровождение, обеспечение безопасности и др. Итак! 17 февраля 2019 года (воскресенье). Время старта единой гонки на 10 км – 12.00. Места проведения: в Новосибирске – лыжная база имени Алика Тульского и в районных центрах Новосибирской области.