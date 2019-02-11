«Нефтяник» завершил домашнюю серию победой над ХК «Тамбов»

11 февраля 2019 11:20 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В очередном матче ВХЛ хоккеисты альметьевского «Нефтяника» дома обыграли дебютанта турнира – ХК «Тамбов».

Первую шайбу зрители увидели уже на 8 минуте, когда вратаря «Нефтяника» переиграл Магомед Гимбатов. На этом голевой запал гостей иссяк. Настал черед забивать хозяевам.

Во втором периоде альметьевцы показали сопернику мастер-класс по реализации большинства. На 28 минуте, спустя шестнадцать секунд после удаления у соперника, Всеволод Ястребков восстановил равенство. Вскоре гости снова нарушили правила, за что поплатились еще быстрее, чем в предыдущий раз. Реализация численного преимущества наступила уже через восемь секунд – 2:1. Отличился Николай Елисеев.

Разница в одну шайбу в концовке встречи логично привела к тайм-ауту, взятому наставниками «Тамбова», после которого вратарь гостей сменился на полевого игрока. Третья шайба «Нефтяника» поразила уже пустые ворота гостей.

Благодаря этой победе и тому, что в Тольятти потерпела поражение команда «СКА-Нева», «Нефтяник» вернулся на первое место в турнирной таблице ВХЛ.

Впереди у команды четырехматчевое турне по маршруту Челябинск – Курган – Учалы – Орск.