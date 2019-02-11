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11 февраля 2019 11:21Источник: «Советский спорт»Регион: Новосибирская область

Родион Колесников – в числе первых медалистов на играх «Дети Азии»

На I зимних международных спортивных играх «Дети Азии», которые стартовали в Южно-Сахалинске, разыграны первые комплекты наград.

Как болельщики помнят, в составе сборной Сибирского федерального округа там выступают 26 спортсменов, представляющих нашу область. В числе медалистов – Родион Колесников. 16-летний лыжник из Тогучинского района завоевал бронзу на спринтерской дистанции (1,3 км) классическим стилем, показав время 3 минуты 18,30 секунды. Уступил наш спортсмен лишь москвичу Илье Трегубову (03.16,74) и представителю Уральского федерального округа Дмитрию Ямалетдинову (03.17,18). Сборная Сибирского федерального округа на текущем форуме занимает сегодня в медальном зачете шестое место. В арсенале сибиряков пока – 5 наград: 1 серебряная и 4 бронзовых. Тройку лидеров составляют Республика Корея (4 – 4 – 3), Москва (3 – 2 – 1) и Казахстан (1 – 1 – 1). I зимние международные спортивные игры «Дети Азии» проходят с 8 по 17 февраля. Участвуют в соревнованиях сборные команды 19 зарубежных стран, Россию представляют шесть субъектов Федерации и три федеральных округа. Юные спортсмены оспаривают первенство в восьми видах спорта – это биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт (дисциплина «шорт-трек»), лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, фигурное катание на коньках, сноуборд и хоккей.

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