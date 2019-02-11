Более 100 тысяч билетов на Зимнюю универсиаду-2019 ждут своих покупателей

11 февраля 2019 11:23 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Продолжается реализация билетов на XXIX Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года в Красноярске. В настоящее время доступно более 100 тысяч билетов на спортивные и культурные мероприятия Студенческих игр.

Так, на официальном сайте Зимней универсиады-2019 можно приобрести билеты на соревнования по керлингу, хоккею, лыжным гонкам, спортивному ориентированию, а также на турниры по хоккею с мячом, включая финальный матч среди женских сборных и полуфинальные матчи среди мужских сборных. Кроме того, на сайте Студенческих игр доступны билеты на мероприятия культурной программы: концерт-шоу «Экстремальная классика» и выступления знаменитых исполнителей этнической музыки, этно-джаза, фолк-фьюжн и других направлений в рамках фестиваля «Мир Сибири». Напомним, продажа билетов также осуществляется в Билетном центре Студенческих игр (г. Красноярск, пр. Мира, 2 б), который работает с 11 до 20 без обеда и выходных, и в официальных кассах в торговых центрах «Планета», «Июнь», «КомсоМОЛЛ», «Красноярье».

Еще один способ покупки – в кассах города, адреса которых опубликованы на сайте Зимней универсиады-2019 в разделе «Пункты продажи». Консультацию по вопросу покупки билетов можно получить по телефону билетного оператора 8-800- 707-06-19. Отметим, что продажа билетов на спортивные мероприятия Зимней универсиады-2019 стартовала 2 марта 2018 года. Впервые в истории Зимних универсиад реализация билетов началась ровно за год до Студенческих игр. На сегодняшний день продано уже более 143 тысяч билетов.

Приобретают билеты не только жители России, но и граждане Канады, США, Германии, Кореи, КНР, Нидерландов, Норвегии. В нашей стране лидерами по количеству проданных билетов являются Красноярский край, Москва и Санкт-Петербург.