Хоккеистки «Бирюсы» – победительницы «Турнира шести наций»

11 февраля 2019 11:25 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Матчи «Турнира шести наций», который являлся финалом женского Еврохоккейтура, прошли в подмосковном Дмитрове.

В турнире приняли участие шесть команд, которые были разделены на две группы. В группе «А» сыграли сборные Финляндии, Чехии и Германии. В группе «Б» – команды России, Швеции и Швейцарии. Цвета сборной России на этом турнире защищали красноярской «Бирюсы»: вратарь Надежда Морозова, нападающие Валерия Павлова, Анна Тимофеева и Екатерина Добродеева. В тренерский штаб сборной вошел наставник «Бирюсы» Александр Ведерников. В своем первом матче россиянки со счетом 3:1 обыграли сборную Швейцарии. Голом в этом матче отметилась красноярка Екатерина Добродеева. По одной голевой передаче на свой счет записали Валерия Павлова и Анна Тимофеева. Затем сборная России несколько неожиданно разгромила команду Швеции – 5:0. Капитан сборной России Валерия Павлова оформила в этом матче дубль.

Российская сборная заняла в своей группе первое место и в финале скрестила клюшки с командой Финляндии. После двух периодов россиянки выигрывали со счетом 2:1. И большая заслуга в этом вратаря сборной России Надежды Морозовой, которая совершила несколько впечатляющих сэйвов. Третий период начался с атак финской команды. Но россиянки поймали соперниц на контратаке, и хоккеистка «Бирюсы» Екатерина Добродеева сделала счет 3:1. На последних секундах матча финская сборная сумела одну шайбы отыграть, но на большее их не хватило. В итоге 3:2 – победа сборной России, которая стала первым в истории победителем «Турнира шести наций».