Татарстанские шпажистки завоевали «бронзу» кадетского первенства России в командных соревнованиях

11 февраля 2019 11:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В Казани продолжается первенство России по фехтованию среди кадетов. 10 февраля были разыграны награды в командных турнирах шпажистов.

Среди девушек победу одержала сборная Москва-1, которая в финале в упорном поединке оказалась сильнее команды Московская область-1 – 36:32. Бронзовые награды первенства завоевала сборная Татарстан-1, в состав которой вошли Элина Валишина, Галина Крымова, Элла Миннуллина и Наталья Туракалина. В поединках за третье место татарстанские девушки вырвали победу у сборной Санкт-Петербург-1 со счетом – 35:34.

Тройка призеров соревнований среди юношей выглядит следующим образом: 1 место – Москва; 2 место – Новосибирская область; 3 место – Санкт-Петербург-1.

Первенство России продлится до 13 февраля. Вход на соревнования свободный.