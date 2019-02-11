В Сыктывкаре определили победителей чемпионата и первенства Коми по вольной борьбе

8 - 10 февраля на базе республиканской "СШОР № 2" в Сыктывкаре состоялись чемпионат среди мужчин и первенство среди юниоров до 21 года по вольной борьбе.
В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 6 муниципальных образований Республики Коми: Инты, Усинска, Печоры, Княжпогостского, Сысольского районов и Сыктывкара. Столица Коми была представлена борцами двух школ - "СШОР № 2" и СШОР "Эжва".
Еще до начала соревнований именно спортсмены Сыктывкара были в числе главных фаворитов. В итоге среди юниоров победителями во всех весовых категориях стали представители столицы региона.
Победители Первенства Республики Коми:
57 кг - Гумба Даниел (СШОР "Эжва")
61 кг - Пушкин Сергей (СШОР "Эжва")
65 кг - Абдуллаев Абдулла (СШОР № 2)
70 кг - Гилев Михаил (СШОР № 2)
74 кг - Ковригин Артём (СШОР № 2)
79 кг - Иванчик Аркадий (СШОР № 2)
86 кг - Караев Раджаб (СШОР № 2)
92 кг - Багиев Юнис (СШОР "Эжва")
97 кг - Василенко Сергей (СШОР № 2)
125 кг - Барболин Иван (СШОР № 2)
По результатам чемпионата среди мужчин сильнейшими были признаны следующие спортсмены:
57 кг - Новожилов Владислав (Инта)
61 кг - Джавдов Анар (Усинск)
65 кг - Скутарь Василий (Сыктывкар, СШОР № 2)
70 кг - Попов Дмитрий (Сыктывкар, СШОР № 2)
74 кг - Пушкин Алексей (Сыктывкар, СШОР № 2)
79 кг - Андрусенко Василий (Печора)
86 кг - Караев Раджаб (Сыктывкар, СШОР № 2)
92 кг - Зобнин Максим (Сыктывкар, СШОР № 2)
97 кг - Брсоян Гагик (Княжпогостский р-н)
125 кг - Шупиков Дмитрий (Печора)
По итогам соревнований будет сформирована команда для участия в первенстве СЗФО в Калининграде 22-24 февраля (юниоры) и чемпионате СЗФО в Сыктывкаре 15-17 марта (мужчины).