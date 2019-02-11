В Сыктывкаре определили победителей чемпионата и первенства Коми по вольной борьбе

В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 6 муниципальных образований Республики Коми: Инты, Усинска, Печоры, Княжпогостского, Сысольского районов и Сыктывкара. Столица Коми была представлена борцами двух школ - "СШОР № 2" и СШОР "Эжва".

Еще до начала соревнований именно спортсмены Сыктывкара были в числе главных фаворитов. В итоге среди юниоров победителями во всех весовых категориях стали представители столицы региона.

Победители Первенства Республики Коми:



57 кг - Гумба Даниел (СШОР "Эжва")

61 кг - Пушкин Сергей (СШОР "Эжва")

65 кг - Абдуллаев Абдулла (СШОР № 2)

70 кг - Гилев Михаил (СШОР № 2)

74 кг - Ковригин Артём (СШОР № 2)

79 кг - Иванчик Аркадий (СШОР № 2)

86 кг - Караев Раджаб (СШОР № 2)

92 кг - Багиев Юнис (СШОР "Эжва")

97 кг - Василенко Сергей (СШОР № 2)

125 кг - Барболин Иван (СШОР № 2)

По результатам чемпионата среди мужчин сильнейшими были признаны следующие спортсмены:

57 кг - Новожилов Владислав (Инта)

61 кг - Джавдов Анар (Усинск)

65 кг - Скутарь Василий (Сыктывкар, СШОР № 2)

70 кг - Попов Дмитрий (Сыктывкар, СШОР № 2)

74 кг - Пушкин Алексей (Сыктывкар, СШОР № 2)

79 кг - Андрусенко Василий (Печора)

86 кг - Караев Раджаб (Сыктывкар, СШОР № 2)

92 кг - Зобнин Максим (Сыктывкар, СШОР № 2)

97 кг - Брсоян Гагик (Княжпогостский р-н)

125 кг - Шупиков Дмитрий (Печора)



По итогам соревнований будет сформирована команда для участия в первенстве СЗФО в Калининграде 22-24 февраля (юниоры) и чемпионате СЗФО в Сыктывкаре 15-17 марта (мужчины).