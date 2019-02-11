Сборная Татарстана по синхронному катанию на коньках победила на международных соревнованиях в Загребе

11 февраля 2019 11:28 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Сборная Татарстана по синхронному катанию на коньках (команда «Татарстан») победила на международных соревнования в Загребе «Snowflakes Trophy 2019». По итогам турнира наша команда набрала 121,46 балла.

Второе место заняла американская команда «Скайлайнерс» – 119,28. Бронзовые награды соревнований достались команде Берлин-1 (114,75 балла).

Отметим, что с 2 по 12 марта команда «Татарстан» будет представлять честь Республики Татарстан в составе сборной России на XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске.