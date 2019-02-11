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11 февраля 2019 11:29Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

Омичи стали призерами чемпионата Сибири по тайскому боксу

В командном зачете Омская область оказалась на третьем месте.

В Иркутске завершились чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по тайскому боксу. Турниры собрали более 300 спортсменов практически из всех регионов Сибири.

Спортсмены Федерации тайского бокса Омской области (руководитель – Юрий Дюрдь) успешно выступили на соревнованиях, завоевав три медали различного достоинства.

Золотые награды выиграли Софья Бахтерева и Эмин Джалилов. Причем, Софья в финале своей весовой категории победила другую известную омичку – Беллу Дурандину.

За счет этих призовых мест и высоких результатов других спортсменов в командном зачете сборная Омской области завоевала третье общекомандное место. Готовили спортсменов к ответственным стартам наставники Виталий Манчур, Сергей Хубулов, Антон Колосницын и Вадим Дурандин.

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