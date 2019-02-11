Омичи стали призерами чемпионата Сибири по тайскому боксу

В Иркутске завершились чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по тайскому боксу. Турниры собрали более 300 спортсменов практически из всех регионов Сибири.

Спортсмены Федерации тайского бокса Омской области (руководитель – Юрий Дюрдь) успешно выступили на соревнованиях, завоевав три медали различного достоинства.

Золотые награды выиграли Софья Бахтерева и Эмин Джалилов. Причем, Софья в финале своей весовой категории победила другую известную омичку – Беллу Дурандину.

За счет этих призовых мест и высоких результатов других спортсменов в командном зачете сборная Омской области завоевала третье общекомандное место. Готовили спортсменов к ответственным стартам наставники Виталий Манчур, Сергей Хубулов, Антон Колосницын и Вадим Дурандин.