Павел Кальманович победил на 2 этапе чемпионата России по трековым гонкам

11 февраля 2019 11:30 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Пилот казанской команды AG Team Павел Кальманович стал победителем второго этапа чемпионата России по зимним трековым автомобильным гонкам. Соревнования прошли на ипподроме города Раменское.

Кальманович, выступающий в чемпионате на KIA Rio, с неоспоримым преимуществом выиграл все 5 заездов 2 этапа и занял 1 место. Для напарника Кальмановича Тимура Тимерзянова 2 этап сложился не так удачно. Основная причина - в утяжелении на 30 килограмм, которое назначили победителю 1 этапа. Сергей Загуменнов (СТК «Ралли-Подмосковье»), Николай Карамышев и Айдар Нуриев (Fereks Racing Team) - эти известные пилоты заняли второе, третье и четвертое места соответственно. Несмотря на это, в командном зачете татарстанская команда AG Team заняла 2 место.

Третий этап чемпионата страны состоится 16 и 17 февраля в Набережных Челнах, где также пройдет традиционный Кубок Салавата.

ЧР по зимнему треку, 2 этап:

1. Павел Кальманович (AG Team) - 100

2. Сергей Загуменнов (СТК «Ралли-Подмосковье») - 83

3. Николай Карамышев - 71

4. Айдар Нуриев (Fereks Racing Team) - 60

5. Евгений Аксаков - 50

6. Роман Агошков (AKHMAT Racing Team) - 42

7. Владимир Черевань - 34

8. Тимур Тимерзянов (AG Team) - 27

9. Алексей Иванов - 20

10. Раис Минниханов (SK TIMERKHAN) - 13

11. Василий Кораблев (ПАРУС) - 7

12. Расуль Минниханов - 1

ЧР по зимнему треку, зачёт по итогам 1 и 2 этапов:

1. Сергей Загуменнов - 166

2. Павел Кальманович - 134

3. Айдар Нуриев - 131

4. Тимур Тимерзянов - 127

5. Роман Агошков - 102

6. Николай Карамышев - 98

7. Евгений Аксаков - 63

8. Расуль Минниханов - 51

9. Василий Кораблев - 49

10. Владимир Черевань - 41

11. Раис Минниханов - 33

12. Алексей Иванов - 21