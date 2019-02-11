Павел Кальманович победил на 2 этапе чемпионата России по трековым гонкам - Советский спорт
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11 февраля 2019 11:30Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Павел Кальманович победил на 2 этапе чемпионата России по трековым гонкам

Пилот казанской команды AG Team Павел Кальманович стал победителем второго этапа чемпионата России по зимним трековым автомобильным гонкам. Соревнования прошли на ипподроме города Раменское.

Кальманович, выступающий в чемпионате на KIA Rio, с неоспоримым преимуществом выиграл все 5 заездов 2 этапа и занял 1 место. Для напарника Кальмановича Тимура Тимерзянова 2 этап сложился не так удачно. Основная причина - в утяжелении на 30 килограмм, которое назначили победителю 1 этапа. Сергей Загуменнов (СТК «Ралли-Подмосковье»), Николай Карамышев и Айдар Нуриев (Fereks Racing Team) - эти известные пилоты заняли второе, третье и четвертое места соответственно. Несмотря на это, в командном зачете татарстанская команда AG Team заняла 2 место.

Третий этап чемпионата страны состоится 16 и 17 февраля в Набережных Челнах, где также пройдет традиционный Кубок Салавата.

ЧР по зимнему треку, 2 этап:

1. Павел Кальманович (AG Team) - 100

2. Сергей Загуменнов (СТК «Ралли-Подмосковье») - 83

3. Николай Карамышев - 71

4. Айдар Нуриев (Fereks Racing Team) - 60

5. Евгений Аксаков - 50

6. Роман Агошков (AKHMAT Racing Team) - 42

7. Владимир Черевань - 34

8. Тимур Тимерзянов (AG Team) - 27

9. Алексей Иванов - 20

10. Раис Минниханов (SK TIMERKHAN) - 13

11. Василий Кораблев (ПАРУС) - 7

12. Расуль Минниханов - 1

ЧР по зимнему треку, зачёт по итогам 1 и 2 этапов:

1. Сергей Загуменнов - 166

2. Павел Кальманович - 134

3. Айдар Нуриев - 131

4. Тимур Тимерзянов - 127

5. Роман Агошков - 102

6. Николай Карамышев - 98

7. Евгений Аксаков - 63

8. Расуль Минниханов - 51

9. Василий Кораблев - 49

10. Владимир Черевань - 41

11. Раис Минниханов - 33

12. Алексей Иванов - 21

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