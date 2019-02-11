171 950 татарстанцев приняли участие в «Лыжне России» и «Лыжне Татарстана»

11 февраля 2019 11:31 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Подведены итоги «Лыжни России-2019» и «Лыжни Татарстана-2019». В этом году в массовых забегах приняли участие 171 950 человек.

В Казани традиционный спортивный праздник состоялся на трех городских площадках. В Горкинско-Ометьевском лесу на лыжню вышли около 6 тысяч жителей Советского, Приволжского и Вахитовского районов. Около 5 тысяч человек пришли на площадку в пойме реки Казанки по ул.Гаврилова – здесь главным образом собрались жители Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Основной старт «Лыжни России-2019» в столице Татарстана был дан в поселке Юдино на стадионе «Локомотив», куда пришли 10 тыс. любителей лыжных гонок.

В муниципальных районах Республики Татарстана традиционно также прошли массовые старты «Лыжни Татарстана». В этом году гонка состоялась в том числе на 16 новых модульных лыжных базах, открытых в 2018 году на территории 16 районов республики – в Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алексеевском, Арском, Балтасинском, Бугульминском, Буинском, Елабужском, Зеленодольском, Кайбицком, Лениногорском, Лаишевском, Нижнекамском, Тетюшском и Черемшанском районах.

Напомним, что «Лыжня России» проводится в нашей стране ежегодно с 1982 года. В Казани лыжная гонка прошла в 15-й раз.

Лыжные гонки являются одним из самых популярных видов спорта в Татарстане. По итогам 2018 года численность занимающихся лыжными гонками в республике составила более 26 тысяч человек. При этом на старт «Лыжни России-2018» и «Лыжни Татарстана» вышли 169 169 татарстанцев.