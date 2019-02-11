Почти 65 тысяч любителей спорта в Чувашии вышли на старт «Лыжни России – 2019»

11 февраля 2019 11:31 Источник: «Советский спорт» Регион: Чувашия

9 февраля Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2019» прошла в городах и районах Чувашии. По всей республике на лыжню в этот день вышли почти 65 тысяч жителей региона.

На торжественной церемонии открытия центрального старта «Лыжни России» в Чебоксарах присутствовали Глава Чувашии Михаил Игнатьев, депутат Государственного Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Черкесов, министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков, мастер спорта России по фристайлу, участница XIII зимних Олимпийских Игр 2018 года, победительница II Юношеских Олимпийских игр по фристайлу, главный судья соревнований Лана Прусакова.

Перед всеми участниками спортивного мероприятия было зачитано приветствие Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Приветствуя участников спортивного события, Глава республики поблагодарил всех за приверженность здоровому образу жизни.

«Вы делаете очень доброе дело. Ежегодно участвуя в этих соревнованиях, своим личным примером, вместе с семьями, трудовыми коллективами, вы популяризируете здоровый образ жизни, демонстрируете любовь к зимним видам спорта», - сказал Михаил Игнатьев.

Глава Чувашии поделился с участниками соревнований радостной спортивной новостью. Вчера, 8 февраля, в Мадриде на этапе зимнего тура Международной ассоциации легкоатлетических федераций защищающая спортивную честь Чувашской Республики Анжелика Сидорова показала в прыжках в высоту с шестом лучший результат сезона в мире – 4 м 91 см. Михаил Игнатьев поздравил всех с достойным результатом спортсменки и подчеркнул, что это также большой вклад в популяризацию физкультуры и спорта.

Почетное право дать старт Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» в Чувашской Республике в этом году было предоставлено еще одной успешной спортсменке Чувашии – Лане Прусаковой. Она пожелала участникам состязаний прекрасного настроения, бодрости духа, успешных стартов.

Ровно в полдень, был дан старт 37-ой открытой Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием нашей страны. Первыми на старт трёхкилометровой дистанции вышли участники VIP-забега, которую возглавил руководитель региона Михаил Игнатьев. А спустя несколько минут на эту же дистанцию отправились участники массового старта. На дистанцию в 5 км вышли юноши и девушки до 18 лет, а в гонке на 10 км приняли участие мужчины и женщины.

Всего в столице Чувашии участниками «Лыжни России» стали 13 тысяч 581 человек. Победители и призёры, а также самые юные и возрастные участники лыжных стартов были награждены дипломами, медалями и ценными призами.

Отрадно, что с каждым годом в «Лыжне России» принимает участие все больше любителей спорта. Главное в этом празднике - приобщиться к здоровью и спортивному движению.

Победители и призёры «Лыжни России – 2018» в Чебоксарах

3 км (девушки, женщины): 1. Александрова Виктория (СШОР № 1 им. В.Егоровой). 2. Васильева Мария (СШОР № 1 им. В.Егоровой). 3. Максимова Ольга (СШОР № 2).

3 км (юноши, мужчины): 1. Соловьев Роман (СШ им. Тихонова). 2. Пигачев Евгений (СШ им. Тихонова). 3. Николаев Владимир (Чебоксарское троллейбусное управление).

5 км (девушки): 1.Григорьева Екатерина (ЧУОР). 2. Кузнецова Виктория (СШ № 10), 3. Мартьянова Нина (СШ № 10, ЧЭТК).

5 км (юноши): 1. Яковлев Дмитрий (СШОР № 2). 2. Яргутов Максим (СШОР № 2), 3. Марков Даниил (СШОР № 2).

10 км (женщины): 1. Гришина Анастасия (СШОР №2). 2. Кузьмина Наталья (СШ им. Тихонова). 3.Сильвестрова Софья (СШОР № 2)

10 км (мужчины): 1. Никитин Юрий (СШОР № 2). 2. Шемарин Андрей (СШ № 10). 3. Алексеев Владимир (СШОР № 2).

Самые юные участники: Боредская Аделина (3 года 2 месяца) и Глеб Немцев (1 год 8 месяцев).

Самые возрастные: Петров Пимен Иванович (89 лет) и Орлова Вера Афанасьевна (87 лет).