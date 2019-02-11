В Чувашии отметили День зимних видов спорта

11 февраля 2019 11:32 Источник: «Советский спорт» Регион: Чувашия

В выходные Чувашия присоединилась к празднованию Дня зимних видов спорта, отмечаемого по всей стране.

День зимних видов спорта проходит ежегодно во всех уголках России, начиная с 2015 года. В этом году он посвящен пятой годовщине со дня открытия XXII Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

10 февраля в столице Чувашии спортивный праздник прошел на центральном стадионе «Олимпийский». В торжественном открытии мероприятия приняли участие министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаил Богаратов, президент Олимпийского совета республики Анатолий Николаев, Заслуженный мастер спорта СССР по легкой атлетике Алина Иванова, мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике Лидия Григорьева, Заслуженный тренер Чувашской Республики Никита Васильев, мастера спорта России Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев.

Глава спортивного ведомства региона Михаил Богаратов поблагодарил всех присутствующих за их любовь к здоровому образу жизни и спорту.

«В субботу вся республика присоединилась к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России», участниками которой стали почти 65 тысяч жителей региона. Отрадно отметить, что в спортивном мероприятии приняли участие люди разного возраста. Самому юному лыжнику было 2 года, самому старшему – 89 лет. Сегодня праздник спорта и здоровья продолжается. Желаю вам спортивного долголетия и удачи», - сказал Михаил Богаратов.

Далее слово взял Анатолий Николаев, который зачитал приветствие от имени президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. После чего вручил удостоверение и почетный знак Олимпийского комитета России за заслуги в развитии олимпийского движения в нашей стране члену Президиума Федерации легкой атлетики Чувашии Борису Атаманову.

После торжественной части праздника взрослые и дети приняли участие в массовой зарядке, которую провели юные «моржи». Ведь в здоровом теле – здоровый дух.

Далее начались показательные выступления хоккеистов и фигуристов, мастер-классы по шорт-треку и фристайлу, а также катание на собачьих упряжках.

Добавим, что в рамках Дня зимних видов спорта игроки хоккейного клуба «Чебоксары» пообщались с болельщиками и провели автограф-сессию в Парке им. А.Г. Николаева.