Павел Ситников стал двукратным победителем этапа Кубка мира

В итальянском Турине завершился последний в сезоне этап Кубка мира по шорт-треку. Турнир собрал более 200 спортсменов из России, США, Китая, Канады, Кореи, Нидерландов, Венгрии, Болгарии, Италии, Австралии, Казахастана и других стран.

В составе сборной России выступил представитель омского областного Центра спортивной подготовки, мастер спорта международного класса, победитель и призер первенств мира, участник Олимпийских игр 2018 года Павел Ситников.

Омский спортсмен выиграл две золотые медали. Сначала Павел помог сборной России в смешанной эстафете на 2000 м. Вместе с Эминой Малагич, Семёном Елистратовым и Евгенией Захаровой он преодолел барьер первого раунда, выведя команду в четвертьфинала. Затем подключился уже на стадии полуфинала, где выступал вместе с Екатериной Ефременковой, Александром Шульгиновым и Евгенией Захаровой. Показав второй результат после Канады, Россия вышла в финал.

В решающем забеге наша команда в составе Екатерины Ефременковой, Семёна Елистратова, Павла Ситникова и Евгении Захаровой сумела опередить и США, и Францию, и Канаду. Причем от «кленовых» россиян отделили каких-то 0,061 секунды.

Буквально через полчаса Павел Ситников выступал уже в мужской эстафете на 5000 м. Вместе с Денисом Айрапетяном, Семёном Елистратовым и Александром Шульгиновым он опередил команды Японии, Италии и Нидерландов. После того, как в решающий забег не попала сборная Кореи, которая выиграла 8 из 9-ти предыдущих эстафет, российская команда столкнулась с решительностью японского квартета и шумом итальянских зрителей. Тем не менее, на поздних кругах дистанции из серьезной борьбы вышли Нидерланды, а затем и Италия. Японскую дружину Россия на финишной черте обошла на 0,497 секунды.

Отметим, что всего неделю назад в Дрездене Ситников вместе с партнерами стал победителем этапа Кубка мира в смешанной эстафете. Туринский этап стал заключительным в сезоне, теперь сильнейшие команды ждет чемпионат мира, который пройдет с 8 по 10 марта в столице Болгарии.

Уже завтра Павел Ситников возвращается в Омск. У него будет несколько дней на отдых перед важным стартом. Самолет с омским шорт-трекистом (рейс СУ 1762) приземлится в омском аэропорту в 4:40 утра. На встречу со спортсменом приглашаются представители региональных СМИ.

Напомним, что в нынешнем сезоне, омич не только выигрывал награды этапов Кубка мира, но также становился призером чемпионатов России и Европы.