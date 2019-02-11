Ольга Павлова посетила первенство России по фехтованию в Казани

11 февраля 2019 11:34 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 6 по 13 февраля казанский Центр бокса и настольного тенниса принимает сильнейших фехтовальщиков России в возрасте до 17 лет. Первенство страны собрало более 1000 кадетов. Турнир является финальным этапом формирования российской кадетской сборной на первенство Европы.

Увидеть искусство фехтовать и динамичность боев имели возможность понаблюдать казанские школьники – участники партийного проекта «Детский спорт».

В церемонии награждения победителей и призеров первенства России приняла участие координатор проекта «Детский спорт» в Республике Татарстан, Заслуженный тренер России, депутат Государственной Думы Российской Федерации Ольга Павлова.

«Мы по праву гордимся нашими прославленными фехтовальщицами, динамовцами: Наилей Гилязовой, Ольгой Князевой, Валентиной Никоновой, Ольгой Вощакиной и их наставником – Заслуженным тренером РСФСР и СССР Владимиром Васильевичем Житловым. Их имена золотыми буквами вписаны в историю мирового спорта. Продолжателями победных традиций являются воспитанники республиканской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию Министерства спорта Республики Татарстан, представители физкультурно-спортивного общества «Динамо» Республики Татарстан», - приветствовала участников и гостей первенства парламентарий.

«Для многих юных спортсменов – это старт, который приближает их к заветным олимпийским вершинам, а для ребят на трибунах – пример целеустремленности, трудолюбия и огромного желания прославить Отечество на международной спортивной арене», - отметила Ольга Павлова.