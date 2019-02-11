11 февраля 2019 11:35 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Казанский «Зенит» на своей площадке на тай-брейке уступил «Факелу», прервав 18-матчевую победную серию в турнире.

1-й сет. Героем стартовых розыгрышей стал Артём Вольвич: он забил после собственного приёма, подачей добыл переходящий мяч для Вадима Лихошерстова, а затем сделал чистый эйс, уложив мяч точно в угол площадки – 5:1. Игроки «Факела» много ошибались на подаче, а вот казанцы почти в каждой расстановке добывали брейковые мячи – за счет блока и классной защиты. Эрвин Нгапет дважды подряд забил на одиночном блоке, а Мэттью Андерсон отличился эйсом – 15:9. Эффективная игра в атаке Нгапета и Максима Михайлова позволила «Зениту» с большим запасом взять сет – 25:16.

2-й сет. Гостям удалось совершить хороший рывок на подачах Артура Удриса. Иван Яковлев и Дмитрий Волков поочередно закрыли блоками Нгапета и Михайлова, превратив счет 6:8 в 9:8. Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно взял тайм-аут, но он не сбил игроков «Факела» – 12:10 после эйса Яковлева. «Зенит» ответил подачей на вылет от Нгапета и классной атакой Михайлов. Наряду с ошибками Удриса и Игоря Колодинского это помогло хозяевам площадки вырваться вперёд – 18:16. Двойной блок от Михайлова и Лихошерстова, под который попал Егор Клюка, стал одним из ключевых в концовке – 21:18. Нгапет поставил точку в сете, обыграв тройной блок – 25:22.

3-й сет. В начале партии у казанцев возникли проблемы с приёмом, что привело к нескольким переходящим мячам, которые забили игроки «Факела». Кроме того, у гостей заработал блок: Клюка зачехлил атаку Михайлова, а Андрей Ананьев закрыл Вольвича – 9:5. При этом счете тренерский штаб «Зенита» сделал двойную замену, но она не принесла особых дивидендов – Бутько и Михайлов вернулись при счете 11:15. После мощного «гвоздя» Вольвича зенитовцы сократили отставание до 3 очков (16:19), но большего соперники не позволили.

4-й сет казанцы начали со счетом 4:0, но тут же собственными ошибками помогли сопернику отыграться – 6:6. Допустивший ряд ошибок Нгапет уступил свое место на площадке Сурмачевскому. После ошибки Андрея в приёме и не добитого мяча в атаке «Факел» повёл 15:12, но Сурмачевский сразу реабилитировался, выдав серию из трех мощнейших подач, одна из которых привела к эйсу и вывела «Зенит» вперёд – 16:15. Клюка и Удрис также отметились эйсами, а вот зенитовцы в концовке дружно подавали в аут или в сетку, сокращая свои шансы на отыгрыш. Решающий брейк для «Факела» блоком Сурмачевскому добыл Ананьев – 24:21.

5-й сет. Игроки «Факела» на тай-брейке убойно подавали и благодаря этому быстро добыли хорошее преимущество – 6:3. Когда Андерсон ошибся в атаке, положение казанской команды стало критическим – 5:9. Эйс Бутько возродил интригу (7:9), а затем в атаке разбушевался Михайлов, который сравнял счет – 12:12. И все-таки гости вырвали победу за счет атаки Удриса и удачной игры на сетке Ананьева – 16:14.

Статистика. Самым результативным игроком матча стал Михайлов, набравший 23 очка. В составе «Факела» 16 очков у Удриса.