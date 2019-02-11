В Челнах на старт «Лыжни Татарстана – 2019» вышли почти 22 тысячи участников

11 февраля 2019 11:36 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

9 февраля в г. Набережные Челны прошли массовые соревнования по лыжным гонкам «Лыжня Татарстана – 2019».

На старт вышли 21990 участников из дошкольных и учебных заведений, общеобразовательных школ и трудовых коллективов города. Мероприятие традиционно было проведено в парке «Прибрежный».

Награждение победителей и призеров по возрастным группам проводились по окончанию каждого забега. Кроме традиционных наград, спортсмены были награждены специальными призами от официального информационного партнера мероприятия Холдинга СТВ Медиа.

Во время проведения соревнований была организована праздничная программа с конкурсами. Для всех участников был организован горячий чай.

Победители и призеры:

Девушки до 14 лет на дистанции 3 км:

1 место – Горшенина Дарья (г. Джалиль);

2 место – Хайрутдинов Арина (ДЮСШ «Титан»);

3 место – Харлова Анастасия (ДЮСШ «Титан»).

Юноши до 14 лет на дистанции 5 км:

1 место – Хабибуллин Камиль (г. Сарманово);

2 место – Филатов Булат (г. Сарманово);

3 место – Петров Артем (ДЮСШ «Титан»).

Девушки до 17 лет на дистанции 3 км:

1 место – Сагбиева Айгуль (ДЮСШ «Титан»);

2 место – Капустина София (ДЮСШ «Титан»);

3 место – Веретенникова Анастасия (г.Джалиль).

Юноши до 17 лет на дистанции 5 км:

1 место – Файзрахманов Тимур (ДЮСШ «Титан»);

2 место – Набиуллин Тагир (ДЮСШ «Титан»);

3 место – Ибрагимов Ислам (ДЮСШ «Титан»).

Женщины от 18 лет и старше на дистанции 3 км:

1 место – Валеева Рамиля (Набережночелнинские Электросети);

2 место – Печерица Людмила («Динамо»);

3 место – Давлетбаева Марина (ГДТДиМ №1).

Мужчины от 18 лет и старше на дистанции 5 км:

1 место – Давлетшин Райнур (г. Джалиль);

2 место – Комендантов Михаил (г. Заинск);

3 место – Салахов Марат (г. Сарманово).

Женщины-ветераны на дистанции 2019 м:

1 место – Куркина Любовь (Союз пенсионеров);

2 место – Газизуллина Гамбария (Союз пенсионеров);

3 место – Кобзева Марсельеза (СОШ №30).

Мужчины-ветераны на дистанции 2019 м:

1 место – Фардиев Камиль (Союз пенсионеров);

2 место – Фархутдинов Фердаус (НЧ ТЭЦ);

3 место – Яковлев Владимир (Союз пенсионеров).

Мужчины с ограниченными возможностями здоровья на дистанции 2019 м:

1 место – Фазуллин Ришат (г. Набережные Челны);

2 место – Александров Даниил (СОШ №69);

3 место – Хузин Айрат (МУП ПАД).

Женщины с ограниченными возможностями здоровья на дистанции 2019 м:

1 место – Корчукова Анна (ДЮСШ «Титан»);

2 место – Беляева Августа («Общество инвалидов»);

3 место – Гильмутдинова Гульназ («Общество инвалидов»).