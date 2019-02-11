В Актаныше прошли массовые заезды «Лыжня Татарстана»

11 февраля 2019 12:11 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

9 февраля в Актаныше прошли соревнования «Лыжня Татарстана 2019».

Самому старшему участнику соревнований «Лыжня России – 2019» Халяфу Ахтямову было 72 года, соревнования проходили в каждом поселении района.

Лыжные гонки на лыжной трассе «Буляк» открыл глава района Энгель Фаттахов. Глава района пожелал участникам соревнований успехов, призвал их к здоровому образу жизни и сам показал пример.

После торжественной части соревнования лыжные гонки открыли воспитанники детских садов и учащиеся начальных классов. В каждой возрастной группе определились победители по лыжным гонкам, им были вручены дипломы и подарки.