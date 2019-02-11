В Заинском районе прошла спортивная акция в рамках республиканских массовых лыжных соревнований «Лыжня Татарстана – 2019»

11 февраля 2019 12:13 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

9 февраля в Заинском муниципальном районе прошла спортивная акция в рамках республиканских массовых лыжных соревнований «Лыжня Татарстана – 2019».

Спортивная акция прошла в лесном массиве Нового города, в двух микрорайонах города: в поселке Мирный, в Заинске-2 и в 22 сельских поселениях Заинского муниципального района.

В спортивной акции принимали участие воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных школ, руководители и работники предприятий, организаций и учреждений города, ветераны и любители лыжного спорта.

Всего в этот день на старт вышли 5850 человек.

Награждены подарками были «Самый юный» и «Самый пожилой» участники спортивной акции.

Участники были награждены грамотами от МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму Исполнительного комитета Заинского муниципального района РТ» за участие в спортивной акции рамках в республиканских массовых соревнованиях «Лыжня Татарстана – 2019».